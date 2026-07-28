Trinta pessoas detidas em operação no Festival Músicas do Mundo

Agência Lusa , MJC
Há 43 min
Festival Músicas do Mundo (DR)
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Foram detidas 23 pessoas por tráfico de estupefacientes, cinco por condução sob o efeito do álcool e duas por condução sem habilitação legal

A GNR de Setúbal, em cerca de 10 dias e no âmbito de uma operação especial no Festival Músicas do Mundo, que decorreu em Sines, deteve 30 pessoas, 23 delas por suspeita de trafico de droga.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal refere que a operação especial de segurança e policiamento decorreu entre os dias 17 e 26 de julho.

Foram detidas 23 pessoas por tráfico de estupefacientes, cinco por condução sob o efeito do álcool e duas por condução sem habilitação legal.

Foram ainda elaborados 97 autos por consumo de estupefacientes, 94 autos de contraordenação rodoviária, cinco autos no âmbito da legislação de estrangeiros e outras tantas por abandono voluntário do território nacional.

Da operação resultou ainda a apreensão 251.30 doses de heroína, 64.30 doses de cocaína, 70.43 doses de folhas e sumidades de cannabis, 363.20 doses de canábis resina, 98.80 doses de MDMA, 42.50 doses de anfetaminas, 10 comprimidos de ecstasy, 10 selos de LSD, 26.17 gramas de cogumelos alucinogénios, 3.94 gramas de cetamina, bem como 135 euros em dinheiro.

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Crime e Justiça

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