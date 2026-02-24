Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

Agência Lusa , AG
Há 46 min
Primeiro dia do festival Marés Vivas, dedicado à música portuguesa, esgota bilhetes

Autarquia vai ter um novo festival, apesar de haver quem defendesse a organização dos dois

O vice-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia afirmou esta terça-feira que o festival Marés Vivas, que acontecia no concelho desde 2007 e que este ano se realiza em Matosinhos, é "um anão" à beira do festival aéreo Air Invictus.

"O Marés Vivas é um anão à beira do Air Invictus", respondeu Firmino Pereira ao vereador do PS João Paulo Correia, depois de este ter lamentado a perda do festival de música e questionado o apoio de 425 mil euros ao festival aéreo.

O Marés Vivas, que acontecia desde 2007 em Vila Nova de Gaia no mês de julho, vai passar a realizar-se na praia do Aterro, em Matosinhos, sob o nome festival Marés, depois da Câmara de Gaia ter decidido relocalizar aquele para outro local.

"Foi feito um ataque feroz ao Marés Vivas dizendo que custava uma fortuna ao município e foi uma decisão absolutamente errada fazer pender o fim do Marés Vivas com o Air Invictus", afirmou o socialista.

Na sua opinião, o Air Invictus, que se realizará de 19 a 21 de junho, foi usado pelo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, como uma "grande arma" para combater o Marés Vivas.

João Paulo Correia considerou que a autarquia poderia ter e apoiar os dois festivais, não fosse ter "já um destino" a dar ao antigo parque de campismo da Madalena, local onde se realizava o festival de música.

"Não havia necessidade nenhuma de perder o Marés Vivas, o Marés Vivas era uma marca de Gaia, por isso, não compreendemos o fim de um festival que era acarinhado por todos os gaienses", vincou.

O socialista, que votou contra o apoio de 425 mil euros ao Air Invictus, assinalou que este valor vai ser "bem maior" podendo chegar a um milhão de euros dados os apoios indiretos, designadamente os gastos com tendas, alcatifas, flores, casas de banho portáteis, limpeza, geradores, sistema de som, polícia municipal e meios de promoção do evento.

Lamentando o voto contra dos vereadores do PS, Firmino Pereira ressalvou que o Air Invictus é um "evento excecional e muito relevante" para a região Norte.

O vice-presidente, que presidiu hoje à reunião do executivo municipal, salientou que nos três dias do festival aéreo são esperadas mais de um milhão de pessoas.

Já quanto ao destino a dar ao terreno onde se realizava o Marés Vivas, o autarca garantiu que o executivo não tem "nenhuma carta escondida na manga" para aquele.

Além disso, Firmino Pereira explicou que o promotor do Marés Vivas não aceitou realizar o festival num terreno de 17 hectares no Olival.

"O Marés Vivas não consegue chegar ao alcance do Air Invictus", frisou.

Temas: Festival Marés Vivas Vila Nova de Gaia Matosinhos Air Invictus Marés Vivas

