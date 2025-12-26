Doze mortos nas estradas e 453 detidos por excesso de álcool em oito dias

Agência Lusa , AM
26 dez 2025, 09:42
Operação de fiscalização rodoviária da GNR

Balanço da operação Festas em Segurança 2025-2026 – Fase Natal

Doze pessoas morreram e 453 foram detidas por conduzirem com níveis de álcool no sangue considerados crime nos primeiros oito dias das operações Natal e Ano Novo da GNR e PSP, anunciaram as corporações.

Em comunicado, a PSP diz que deteve 258 pessoas por crimes rodoviários, nomeadamente 174 por condução em estado de embriaguez e 84 por conduzirem sem carta de condução. Foram detidas 35 pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 36 suspeitos de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 45.413 doses individuais.

Na sua área de responsabilidade, a PSP registou 1.329 acidentes, dos quais resultaram três mortos e 408 feridos (20 graves e 388 ligeiros).

Entre os dias 18 e 25 de dezembro, na operação Festas em Segurança 2025-2026 – Fase Natal, a PSP fiscalizou nas estradas 10.087 condutores e 35.387 viaturas por radar, tendo detetado 2.808 infrações à legislação rodoviária, das quais 367 por condução em excesso de velocidade.

Detetou também 270 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória, 127 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 73 por condução sob influência do álcool, 45 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 26 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças.

A PSP diz ainda que apreendeu, neste período, 19 armas de fogo, 55 armas brancas, 435 munições e 37 outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das oito detenções efetuadas por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos 6.676 artigos de pirotecnia.

Desde o início da operação, no âmbito das ações de fiscalização de controlo da fronteira aérea, a PSP deteve 15 pessoas por situação ilegal em território nacional, controlou 309.698 cidadãos estrangeiros e elaborou 17 participações e 21 autos de notícia por contraordenação, no âmbito da lei dos estrangeiros.

Intercetou ainda 522 pessoas, tendo recusado a entrada em território nacional a 16 e notificado três para abandono voluntário.

Já a GNR, nos primeiros oito dias da operação Natal e Ano Novo 2025/2026, registou 1.844 acidentes, dos quais resultaram nove vítimas mortais, 41 feridos graves e 455 feridos ligeiros.

Segundo os dados  divulgados esta sexta-feira, entre os dias 18 e 25 de dezembro, a GNR fiscalizou 60.846 condutores, dos quais 485 conduziam com excesso de álcool.

Destes, 279 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l (considerada crime). Foram ainda detidas 89 pessoas por conduzirem sem carta.

Das 9.220 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 1.397 por excesso de velocidade, 206 por excesso de álcool, 214 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças, 249 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 1.186 por falta de inspeção periódica obrigatória e 365 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

