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Prisão preventiva para dois dos suspeitos por roubos violentos a jovens nas Festas de Tires

Daniela Rodrigues
Há 53 min
PSP
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Além dos bens subtraídos, os assaltantes obrigaram as vítimas a revelar os códigos de desbloqueio dos telemóveis, os PIN dos cartões bancários e os acessos às aplicações bancárias. Com esses dados, realizaram transferências bancárias no valor de cerca de 5.500 euros e levantamentos de 400 euros

Dois jovens, de 23 e 24 anos, ficaram em prisão preventiva depois de serem presentes a juiz de instrução criminal no Tribunal de Cascais. Foram detidos pela PSP por suspeitas de integrarem um grupo responsável por vários roubos violentos a jovens durante as Festas Populares de Tires, no concelho de Cascais.

Os factos remontam ao início de junho, quando as vítimas foram abordadas numa zona pouco movimentada por um grupo de quatro indivíduos. Depois de as rodearem, os suspeitos recorreram à força e à intimidação para lhes roubarem os telemóveis e as carteiras.

Além dos bens subtraídos, os assaltantes obrigaram as vítimas a revelar os códigos de desbloqueio dos telemóveis, os PIN dos cartões bancários e os acessos às aplicações bancárias. Com esses dados, realizaram transferências bancárias no valor de cerca de 5.500 euros e levantamentos de 400 euros.

A investigação permitiu identificar dois dos alegados autores dos crimes, que foram detidos pelas autoridades. Durante buscas domiciliárias, foi ainda recuperado um dos telemóveis roubados, avaliado em cerca de 1.500 euros.

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Os dois suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal determinado a aplicação da medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. A investigação prossegue com o objetivo de identificar e localizar os restantes elementos do grupo.

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Temas: Festas de Tires Cascais Roubos cascais Roubos a jovens Detidos
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