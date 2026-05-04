Suspensas inscrições para Desfile da Mordomia em Viana do Castelo: mais de 7.500 tentativas de inscrição "de apenas 447 endereços IP"

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Na reabertura das inscrições "será implementado um reforço significativo da segurança do sistema, com mecanismos mais exigentes de validação individual" de forma a "impedir acessos automatizados e práticas abusivas"

A Vianafestas anunciou a suspensão temporária das inscrições para o Desfile da Mordomia, na Romaria d’Agonia em Viana do Castelo, que abriram esta segunda-feira, por ter detetado um volume anormal de acessos à plataforma criada para aquele efeito.

“Foram registadas 7.612 tentativas de inscrição provenientes de apenas 447 endereços IP únicos, um padrão que evidencia a utilização abusiva do sistema, com múltiplas tentativas simultâneas e recurso a mecanismos automatizados”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Segundo a VianaFestas, entidade que organiza as festas “esta situação comprometeu o normal funcionamento da plataforma e colocou em causa a integridade, a equidade e a transparência do processo de inscrição princípios que a organização não abdica de garantir”.

“Perante estes factos, a suspensão não é apenas uma medida preventiva, mas uma decisão necessária para proteger todos os participantes e assegurar condições justas de acesso”, sublinha a VianaFestas.

Na “reabertura das inscrições, será implementado um reforço significativo da segurança do sistema, com mecanismos mais exigentes de validação individual, incluindo autenticação em dois fatores (OTP via SMS), de forma a impedir acessos automatizados e práticas abusivas”.

A organização decidiu suspender o processo reforçando assim, desde já, a credibilidade e a robustez do modelo de inscrição.

A “nova data de reabertura será comunicada oportunamente”.

“Deixamos uma mensagem clara a todos os que não conseguiram inscrever-se neste momento de abertura, esta decisão foi tomada precisamente para garantir que cada inscrição futura represente, de forma justa, o lugar de quem verdadeiramente quer e merece estar no Desfile da Mordomia”, acrescenta.