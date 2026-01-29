Incêndio desaloja duas pessoas em Lamego

Há 26 min

Alerta foi dado pouco depois das 08:00

Duas pessoas ficaram desalojadas ao início da manhã de hoje na sequência de um incêndio num prédio da freguesia de Ferreiros de Avões, no concelho de Lamego, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro.

"O incêndio foi numa garagem, que ficou tomada pelas chamas, mas não houve viaturas com danos", contou a mesma fonte.

O alerta foi dado pouco depois das 08:00, tendo sido mobilizados para o local 17 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros, da GNR e da Proteção Civil Municipal.