Incêndio desaloja duas pessoas em Lamego

Agência Lusa , AM
Há 26 min
Bombeiros (Getty Images)

Alerta foi dado pouco depois das 08:00

Duas pessoas ficaram desalojadas ao início da manhã de hoje na sequência de um incêndio num prédio da freguesia de Ferreiros de Avões, no concelho de Lamego, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro.

"O incêndio foi numa garagem, que ficou tomada pelas chamas, mas não houve viaturas com danos", contou a mesma fonte.

O alerta foi dado pouco depois das 08:00, tendo sido mobilizados para o local 17 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros, da GNR e da Proteção Civil Municipal.

Temas: Ferreiros de Avões Fogo Incêndio

País

Incêndio desaloja duas pessoas em Lamego

Há 26 min

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Há 36 min

Suspeito de homicídio no Reino Unido capturado pela PJ na zona Oeste

Há 41 min

Homem que matou outro em Belmonte condenado a quase 20 anos de prisão

Há 1h e 5min
Mais País

Mais Lidas

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

Ontem às 12:16

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Ontem às 06:41

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

Ontem às 07:21

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Ontem às 08:04

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

Ontem às 10:53

O Reino Unido não vai ser obrigado a escolher entre os EUA e a China, garante Starmer

27 jan, 15:57

Trubin (sim, o guarda-redes) marcou e apura o Benfica para o play-off. Sporting segue direto para os oitavos

Ontem às 19:34

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

"O Tomás e o António diziam 'um, um' e eu: 'O quê?'": Trubin não sabia que o Benfica precisava de um golo para passar

Ontem às 23:10

VÍDEO: Estádio da U. Leiria destruído após passagem da depressão Kristin

Ontem às 10:49

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

27 jan, 09:46