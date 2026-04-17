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Acidente em Albufeira faz quatro feridos. Dois estão em estado grave

Agência Lusa , AM
Há 1h e 21min
Acidente

Alerta para o acidente foi dado às 04:54

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Quatro pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 395 em Ferreiras, em Albufeira, estando às 06:20 a via interrompida, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Algarve adiantou à Lusa que na colisão, que ocorreu na zona de Ferreiras, no concelho de Albufeira, no distrito de Faro, duas pessoas ficaram feridas com gravidade e outras duas sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportadas aos hospitais de Faro e Portimão.

A mesma fonte indicou que a estrada estava às 06:20 interrompida ao trânsito para limpeza da via.

No local estiveram 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.

O alerta para o acidente foi dado às 04:54.

Temas: Ferreiras Colisão Albufeira
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