Acidente em Albufeira faz quatro feridos. Dois estão em estado grave

Há 1h e 21min

Alerta para o acidente foi dado às 04:54

Quatro pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 395 em Ferreiras, em Albufeira, estando às 06:20 a via interrompida, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Algarve adiantou à Lusa que na colisão, que ocorreu na zona de Ferreiras, no concelho de Albufeira, no distrito de Faro, duas pessoas ficaram feridas com gravidade e outras duas sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportadas aos hospitais de Faro e Portimão.

A mesma fonte indicou que a estrada estava às 06:20 interrompida ao trânsito para limpeza da via.

No local estiveram 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.

O alerta para o acidente foi dado às 04:54.