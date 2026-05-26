Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Ferrari revela o seu primeiro carro elétrico - e vem com um preço de 550.000 euros

CNN Portugal , TFR
Há 2h e 36min
Ferrari Luce. Foto Ferrari.com
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As primeiras entregas do Luce estão previstas para o quarto trimestre de 2026

Será preciso desembolsar 550 mil euros para ter o novo modelo da Ferrari. A marca apresentou esta segunda-feira o seu primeiro carro totalmente elétrico, marcando uma mudança de grande risco no emblema de desportivos de luxo, num momento em que concorrentes como a Porsche e a Lamborghini estão a reduzir as suas ambições no mercado elétrico devido à fraca procura.

O novo modelo, chamado Luce, palavra italiana para “luz”, foi desenvolvido com a colaboração do antigo chefe de design da Apple, Jony Ive, e da sua equipa LoveFrom.

Trata-se também do primeiro Ferrari com cinco lugares, concebido para atrair famílias com elevado poder de compra, oferecendo bancos de conforto, tecnologia avançada e uma bagageira com 600 litros. Com um preço a rondar os 550 mil euros, as primeiras entregas do Luce estão previstas para o quarto trimestre de 2026.

“É o resultado de cinco anos de trabalho”, afirmou o presidente executivo Benedetto Vigna, perante mais de 200 jornalistas reunidos em Roma.

Ferrari Luce. Foto Ferrari.com
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O veículo integra quatro motores elétricos, um por cada roda, capazes de debitar mais de mil cavalos de potência, ultrapassar os 310 km/h e garantir maior agilidade apesar do peso superior a 2,2 toneladas.

A autonomia anunciada é superior a 500 quilómetros. O modelo inclui ainda um sistema que amplifica vibrações naturais do conjunto elétrico, numa tentativa de preservar a experiência sensorial associada aos motores tradicionais da marca.

Desta forma, a Ferrari espera ter a oportunidade de avançar em mercados como a China, onde os veículos elétricos já são comuns e os carros a gasolina de grande porte são fortemente tributados.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ferrari Luce Automovel Novo Ferrari Desportivos elétricos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Automóvel

A Ferrari revela o seu primeiro carro elétrico - e vem com um preço de 550.000 euros

Há 2h e 36min

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

20 fev, 17:36

Inédito: puxadores de portas popularizados pela Tesla proibidos na China

3 fev, 18:11

BEN, o e-car 100% português, já pode circular em toda a Europa

18 dez 2025, 20:35
Mais Automóvel

Na SELFIE

Antes de abandonar as crianças, padrasto esteve 12 horas em direto nas redes sociais

Há 31 min

"Tem uma estranha alergia a...": Eduardo Madeira faz confissão inusitada sobre Joana Machado Madeira!

Há 44 min

"Ontem à noite, descobriu mensagens...": revelados detalhes sobre polémica de Catarina Miranda e Afonso Leitão!

Há 1h e 9min

Em partilha rara, Zé Lopes fala sobre os pais: "Prometi-vos que um dia iriam perceber..."

Há 1h e 38min

Catarina Miranda toma decisão definitiva sobre Afonso Leitão: "Não apoio alguém que me desiludiu"

Há 2h e 31min

Numeiro encosta Diogo Maia à parede: "Terá de me indemnizar"

Há 3h e 2min

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

Clientes da MEO relatam vários problemas nos serviços

Ontem às 20:18

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

24 mai, 18:00

Nome de código "Skythen": como a Rússia se prepara para colocar mísseis nucleares no fundo do mar

Ontem às 13:54

Aluno de seis anos morre em escola do Seixal

Ontem às 14:31

"É um abuso": concessões de praia não podem proibir os banhistas de colocar chapéus de sol à sua frente, avisa APA

Ontem às 14:31

Praticamente impossível de intercetar e usado pela terceira vez: Rússia dispara poderoso míssil balístico em ataque contra Kiev

Ontem às 10:06

Novo incêndio lavra nas instalações da DHL em Vialonga. Um bombeiro ferido

Ontem às 14:07

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Hoje às 07:00

Já se sabe qual será a casa do Torreense na Liga Europa

Hoje às 06:14