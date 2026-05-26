A Ferrari revela o seu primeiro carro elétrico - e vem com um preço de 550.000 euros

Há 2h e 36min

As primeiras entregas do Luce estão previstas para o quarto trimestre de 2026

Será preciso desembolsar 550 mil euros para ter o novo modelo da Ferrari. A marca apresentou esta segunda-feira o seu primeiro carro totalmente elétrico, marcando uma mudança de grande risco no emblema de desportivos de luxo, num momento em que concorrentes como a Porsche e a Lamborghini estão a reduzir as suas ambições no mercado elétrico devido à fraca procura.

O novo modelo, chamado Luce, palavra italiana para “luz”, foi desenvolvido com a colaboração do antigo chefe de design da Apple, Jony Ive, e da sua equipa LoveFrom.

Trata-se também do primeiro Ferrari com cinco lugares, concebido para atrair famílias com elevado poder de compra, oferecendo bancos de conforto, tecnologia avançada e uma bagageira com 600 litros. Com um preço a rondar os 550 mil euros, as primeiras entregas do Luce estão previstas para o quarto trimestre de 2026.

“É o resultado de cinco anos de trabalho”, afirmou o presidente executivo Benedetto Vigna, perante mais de 200 jornalistas reunidos em Roma.

Ferrari Luce. Foto Ferrari.com

O veículo integra quatro motores elétricos, um por cada roda, capazes de debitar mais de mil cavalos de potência, ultrapassar os 310 km/h e garantir maior agilidade apesar do peso superior a 2,2 toneladas.

A autonomia anunciada é superior a 500 quilómetros. O modelo inclui ainda um sistema que amplifica vibrações naturais do conjunto elétrico, numa tentativa de preservar a experiência sensorial associada aos motores tradicionais da marca.

Desta forma, a Ferrari espera ter a oportunidade de avançar em mercados como a China, onde os veículos elétricos já são comuns e os carros a gasolina de grande porte são fortemente tributados.