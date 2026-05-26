Fez-se "luz": Ferrari chega onde ainda não tinha chegado com um carro de 550 mil euros

Há 1h e 16min

Veículo que contou com a ajuda de um antigo designer da Apple tem um motor em cada roda

É elétrico, mas um Ferrari, e isso nota-se logo no preço. A primeira aventura da marca italiana neste novo mundo chega por via do Luce, um carro cujo preço começa em 550 mil euros, e que vai começar a ser vendido no último trimestre deste ano.

Apelidado com a palavra italiana para “luz”, o primeiro elétrico da construtora marca uma aposta renovada da marca, que assim segue os passos de outras concorrentes como a Porsche ou a Lamborghini, num setor que há muito se queixa da falta de procura.

Uma das maiores curiosidades deste novo carro é a contribuição de Jony Ive, antigo chefe de design da Apple, e da sua LoveFrom, que ajudaram a desenhar este carro de cinco lugares.

O objetivo da Ferrari é atrair não tanto quem procura a velocidade, mas famílias que preferem um carro confortável que também é valorizado pela alta tecnologia. Ainda assim, e tendo em conta o preço, claro que a velocidade é um fator a ter em conta, pelo que o tanque de 600 litros também se torna indispensável.

“É o resultado de cinco anos de trabalho”, afirmou o CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, em declarações que juntaram mais de 200 jornalistas que foram até Roma ver o inédito lançamento da marca.

Sem o ruído de um motor a combustão, o Luce amplifica os sons naturais produzidos pela vibração de um veículo elétrico, mantendo aquilo que é uma tradição da Ferrari, ainda que sem todos os cilindros a que estes carros nos habituaram.

Além da sedução de um mercado diferente na Europa, a Ferrari espera que este lançamento também tenha repercussões em mercados como a China, onde os veículos elétricos estão já bem disseminados, até porque os carros a combustão pagam taxas especiais.

“Na nossa base de clientes há muitos que ainda olham para algo completamente diferente, para ser utilizado em momentos diferentes da vida”, apontou o chefe de marketing e responsável pelo comercial da Ferrari, Enrico Galliera.

“É absolutamente deslumbrante”, acrescentou, lembrando os quatro motores elétricos - um por cada roda - que ajudam a um desempenho de mais de mil cavalos e a uma velocidade máxima de 310 quilómetros por hora, num carro que pesa mais de duas toneladas.

Quanto à parte diferente deste tipo de carros, o Luce, que chega no tradicional encarnado mas também vai ao azul, tem uma autonomia de 500 quilómetros.