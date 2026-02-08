Veja em tempo real para onde foram os votos de Marques Mendes, Cotrim, Gouveia e Melo (app CNN Portugal + TV)

Há 32 min
António José Seguro e André Ventura, mosaico

Trata-se de uma nova ferramenta criada pela CNN Portugal para a segunda volta e que pode ser usada na nossa app enquanto segue a nossa emissão na TV

Fica disponível a partir das 20:00: quando aceder a cnnportugal.pt ou se usar a nossa app (Android AQUI; iOS AQUI), vai poder ver em tempo real a transição de voto da primeira volta para a segunda volta. Através de uma nova ferramenta que a CNN Portugal criou para a segunda volta, pode ver que freguesias, concelhos e distritos é que António José Seguro e André Ventura conquistaram nesta segunda volta que foram vencidos por outros candidatos na primeira volta (a informação estará disponível na nossa homepage e também numa área especial criada para o efeito, que contém ainda mais informação). Esta ferramenta vai ainda permitir ainda comparar os resultados destas presidenciais com os das legislativas de 2025 e os das presidenciais de 2021.

Outra das vantagens desta ferramenta é que permite ver em que zonas de Portugal é que António José Seguro vale mais ou menos que o PS e em que zonas é que André Ventura vale mais ou menos que o Chega.

Recomendamos que use esta ferramenta no seu telemóvel enquanto segue a emissão em televisão da CNN Portugal, de forma a ter a informação mais detalhada possível sobre a transição de voto mas também sobre todos os resultados.

Além desta nova ferramenta, a CNN Portugal disponibiliza um serviço de geolocalização, o qual permite mostrar de imediato os resultados na zona em que você está. Vai também poder ver, como é habitual, todos os resultados em todo o país e na emigração, tal como sucede em todas as eleições anteriores. 

A partir das 20:00, a CNN Portugal divulga também a sua projeção dos resultados finais.

Temas: Ferramenta Real_time votos Resultados eleitorais Portugal Transição de voto Ferramenta eleitoral online Resultados eleições 2024

