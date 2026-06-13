MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Fernando Pimenta conquista medalha de bronze em K1 1.000 metros nos Europeus de canoagem

Agência Lusa , MCC
Há 46 min
Fernando Pimenta (FOTO: Getty/NurPhoto)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Campeão da Europa em título liderou boa parte da regata

Fernando Pimenta conquistou este sábado a medalha de bronze na prova de K1 1.000 metros dos Europeus de canoagem, o primeiro pódio de Portugal na competição, que decorre em Montemor-o-Velho.

O campeão da Europa em título liderou boa parte da regata, contudo na parte final Uladzislau Kravets, russo a competir sob bandeira neutra, impôs-se, em 3.24,311 minutos, deixando o húngaro Balint Kopasz a 700 milésimos e Pimenta a 1,005 segundos.

Este é o 182.º pódio de Fernando Pimenta, que ainda hoje disputa a final de K1 500 metros e no domingo a de K1 5.000, nas mais importantes provas internacionais.

Fernando Pimenta, detentor de duas medalhas olímpicas, foi campeão da Europa em 2016 em Moscovo, 2017 em Plovdiv, na Bulgária, 2018 em Belgrado, e 2025 em Racice, na República Checa.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Fernando Pimenta Medalha de bronze Europeus de canoagem
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Desporto

Presidente de Gondomar homenageia Diogo Jota e André Silva em Compostela

Há 2 min

OFICIAL: Carlos Martingo é o novo treinador da equipa de andebol do FC Porto

Há 3 min

VÍDEO: João Félix cumprimenta youtuber à chegada ao hotel e é repreendido

Há 15 min

Europeus de Canoagem: Fernando Pimenta medalha de bronze em K1 1.000 metros

Há 23 min
Mais Desporto

Mais Lidas

Depois do calor, chegam as trovoadas: IPMA coloca quatro distritos sob aviso

Ontem às 10:05

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

Ontem às 14:07

Yoon Suk-yeol, ex-líder sul-coreano, condenado a 30 anos de prisão por envio de drones para Coreia do Norte

Ontem às 07:20

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

Ontem às 15:41

"Acordo de Islamabad": o que prevê o memorando de entendimento entre EUA e Irão

Ontem às 11:38

É oficial: reclusos vão passar a limpar matas para prevenir incêndios

Ontem às 16:01

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:50

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:14

Alfama é a grande vencedora da edição de 2026 das Marchas Populares de Lisboa

Há 3h e 59min

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Ontem às 07:45

O mundo prepara-se para um "super El Niño" e isto é o que podemos esperar para Portugal

Ontem às 19:50

Praia da Sardenha proíbe uso de chapéus de sol a banhistas entre os 10 e os 65 anos

11 jun, 10:59