FC Porto faz queixa ao tribunal por ida de Fernando Madureira à Loja Azul no Dragão

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 1min
Fernando Madureira

Clube já pediu ao tribunal para que a situação de Fernando Madureira seja reconsiderada

O FC Porto apresentou queixa de Fernando Madureira, antigo líder da claque Super Dragões, por entrar na loja do clube no Estádio do Dragão, violando as medidas de coação, confirmou à Lusa fonte portista.

Segundo os dragões, Fernando Madureira entrou no espaço comercial adjacente ao estádio, no Porto, pelas 12:05 do dia 11 de fevereiro, cinco dias após a sua libertação pelo cumprimento de dois anos de prisão preventiva, o limite legal português.

O ex-chefe de claque terá estado cinco minutos dentro da 'Loja Azul' e outros 10 minutos na imediação do recinto desportivo, tendo o FC Porto anexado no requerimento imagens de videovigilância para o comprovar.

Além de ter se apresentar duas vezes por semana às autoridades policiais, está proibido de "frequentar recintos desportivos ou quaisquer eventos relacionados com o FC Porto", o que motivou um pedido do clube ao tribunal para que a sua situação seja reconsiderada.

O Tribunal da Relação do Porto reduziu para três anos e quatro meses a pena de Fernando Madureira, uma redução de cinco meses face à decisão em primeira instância, ao eliminar um dos crimes de ofensas corporais anteriormente dado como provado, depois de ter analisado o recurso interposto pelos arguidos da Operação Pretoriano, condenados em 31 de julho do ano passado.

Como já cumpriu dois anos de prisão preventiva, faltam-lhe 70 dias para atingir os dois terços da pena de três anos e quatro meses e, dessa forma, poder ficar em liberdade, sendo possível que tenha de cumprir apenas mais esse período em reclusão.

No processo que ficou conhecido como Operação Pretoriano, o coletivo de juízes do Tribunal Criminal de São João Novo, no Porto, deu como provada a existência de um "plano criminoso" para "criar um clima de intimidação e medo" numa Assembleia Geral do FC Porto, na qual ocorreram confrontos e agressões, para garantir a aprovação da proposta de alteração dos estatutos do clube, do "interesse da direção" então liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa.

Temas: Fernando Madureira FC Porto Super Dragões

FC Porto

Liga: arbitragem «muito satisfatória» no Clássico e negativa no Benfica-Alverca

Há 58 min

FC Porto faz queixa ao tribunal por ida de Fernando Madureira à Loja Azul no Dragão

Há 1h e 1min

FC Porto faz queixa ao tribunal por ida de Madureira à Loja Azul no Dragão

Há 1h e 3min

OFICIAL: Santos empresta Tiquinho Soares ao Mirassol

Hoje às 14:45
Mais FC Porto

Mais Lidas

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

Ontem às 21:55

Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Ontem às 14:30

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Ontem às 15:01

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Ontem às 19:40

Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey

Hoje às 05:55

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

18 fev, 13:22

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

18 fev, 22:43

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

18 fev, 23:20

Incêndio em Cascais faz seis feridos. Dois estão em estado grave

Hoje às 12:25

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

Hoje às 15:46

"Comparável ao que vimos antes da guerra do Iraque": EUA mobilizam número impressionante de meios para cercar o Irão

Hoje às 12:23