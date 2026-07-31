PS quer ouvir ministro da Educação na Comissão Permanente do Parlamento

Agência Lusa , MJC
Há 55 min
Fernando Alexandre (José Sena Goulão/Lusa)
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Partido Socialista quer mais esclarecimentos sobre o caos na época de exames

O PS anunciou que vai pedir a presença do ministro da Educação na Comissão Permanente do Parlamento, apresentando esse requerimento na reunião de conferência de líderes que decorre no parlamento.

O anúncio foi feito pelo dirigente socialista Marcos Perestrello numa conferência de imprensa na sede nacional do PS, em Lisboa.

Este pedido será feito pelos socialistas, esta manhã, na reunião da conferência de líderes convocada pelo presidente do Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, na sequência de um pedido do Chega para que a Comissão Permanente faça um debate com os ministros da Administração Interna e da Justiça.

Marcos Perestrello disse “esperar que não haja resistência” dos partidos do Governo para travar esta audição do ministro da Educação, Fernando Alexandre.

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Temas: Fernando Alexandre PS Exames nacionais Ministro da educação Parlamento

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