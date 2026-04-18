Um ferido grave e um desalojado em dois incêndios urbanos no Alentejo

Há 1h e 15min

O fogo, com alerta às autoridades à 01:45, “provocou danos na zona da cozinha, onde arderam a placa de indução, o exaustor e a máquina de café”

Dois incêndios habitacionais que ocorreram este sábado de madrugada no Alentejo provocaram um ferido grave, no concelho de Montemor-o-Novo, e uma mulher desalojada, no concelho de Portalegre, revelou à agência Lusa a Proteção Civil.

Fonte do Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou que o incêndio urbano no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, aconteceu no Monte Novo das Fazendas, freguesia de Cabrela.

O fogo, com alerta às autoridades à 01:45, “provocou danos na zona da cozinha, onde arderam a placa de indução, o exaustor e a máquina de café”, disse.

Segundo o comando sub-regional, o morador, um homem de 77 anos, “foi considerado ferido grave porque, devido à inalação de fumo, terá ficado com as vias aéreas queimadas”, pelo que foi transportado para o hospital de Évora.

Para este sinistro, sendo que o fogo ficou extinto às 02:37, foram mobilizados 18 operacionais, apoiados por seis veículos, dos bombeiros e da GNR.

O alerta para o outro incêndio desta madrugada foi dado às 04:26, atingindo uma casa situada na tapada do Marvanejo, zona do Benzilhão, freguesia de Alegrete, concelho de Portalegre.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo revelou à Lusa que esta habitação, localizada numa zona serrana, “ardeu na totalidade” e deixou desalojada a moradora, uma mulher, de 65 anos.

“O processo de realojamento ficou entregue à junta de freguesia local”, acrescentou a fonte.

O incêndio, extinto às 05:20, mobilizou um total de 20 operacionais e seis viaturas, incluindo meios dos bombeiros e da GNR.