Portugueses batem recorde em viagens ao estrangeiro no verão apesar da inflação e guerra

Há 1h e 9min

REVISTA DE IMPRENSA | Dados indicam que os portugueses continuam a dar prioridade às férias

A procura de viagens para o estrangeiro pelos portugueses atingiu um novo máximo histórico, com a venda de pacotes turísticos a crescer 5% face a 2025 e 20% nos últimos dois anos, apesar do contexto de inflação e instabilidade internacional.

De acordo com o Diário de Notícias, os dados indicam que os portugueses continuam a dar prioridade às férias, mantendo o orçamento médio em cerca de 1.500 euros para a época alta. Em vez de cortar nas viagens, os consumidores ajustam destinos, optando por alternativas mais económicas.

O aumento dos preços, impulsionado pelo conflito no Médio Oriente, tem tido impacto sobretudo nas viagens compradas de forma individual, com os voos a registarem subidas significativas. Já os pacotes turísticos mantêm preços mais estáveis, por terem sido contratados com antecedência.

A instabilidade internacional está também a provocar um desvio de fluxos turísticos para Portugal, o que deverá pressionar os preços, sobretudo no Algarve, afastando portugueses do turismo interno.

Destinos como Caraíbas, Tunísia, México, República Dominicana, Brasil e Cabo Verde destacam-se como alternativas mais acessíveis.