O período do Natal pode ser stressante e gerar ansiedade. Eis como tornar estes dias divertidos e emocionantes

25 dez 2025, 12:00

ENTREVISTA || Especialista em bem-estar dá conselhos sobre como lidar com um período que pode ser incrivelmente bom - ou mau

O intervalo de Natal e fim de ano pode ser divertido e emocionante, mas também podem ser motivo de stress e de ansiedade. Além da azáfama das compras de presentes e dos eventos festivos, há as doenças habituais que se propagam no inverno, as famílias que se debatem com doenças mais significativas e stress financeiro, bem como os dramas familiares constantes.

Queremos sentir-nos no nosso melhor quando nos reunimos com a família e os amigos, por isso pedi a Leana Wen, especialista em bem-estar da CNN, para partilhar alguns conselhos. Wen é médica de urgência e professora associada adjunta na Universidade George Washington. Anteriormente, foi comissária de saúde de Baltimore.

CNN: Porque é que parece que tantas pessoas se sentem stressadas e fatigadas antes dos feriados?

Leana Wen: Uma das razões é simplesmente o stress logístico. As pessoas que vão viajar ou receber outras pessoas em sua casa podem estar preocupadas com a quantidade de coisas que têm de planear. Quem tem filhos em idade escolar pode precisar de tomar conta das crianças quando as aulas terminam. Muitas pessoas têm tempo livre para os feriados, mas muitas não têm, e podem estar a pensar em como podem fazer o seu trabalho enquanto cuidam da família. Para muitos, o stress financeiro também é um fator importante, com as pressões monetárias acrescidas relacionadas com a oferta de presentes e o acolhimento.

Outra razão é o stress relacional. As férias são uma altura em que as pessoas vêem membros da família com quem podem ter tido desentendimentos ou mesmo traumas passados. Podem antecipar conversas incómodas e começar a encarar as reuniões com receio.

Neste contexto, este período desencadeia frequentemente problemas de saúde comportamental subjacentes. O stress dos feriados pode exacerbar a ansiedade existente. As pessoas com depressão e que sofreram a perda de um ente querido podem sentir a perda de forma mais aguda durante este período. E os indivíduos com perturbações relacionadas com o consumo de álcool podem ter dificuldades acrescidas durante este período devido ao stress e ao facto de estarem em ambientes onde o consumo de álcool é predominante.

CNN: Se alguém se estiver a sentir especialmente abatido, o que deve fazer?

Wen: A primeira coisa que faço é tentar identificar a causa. Há alguma coisa que se possa identificar que explique o facto de se sentir em baixo? Por exemplo, talvez tenha tido dificuldade em dormir recentemente. Isso pode explicar o facto de se sentir especialmente cansado. Talvez esteja a recuperar de uma doença respiratória. Mesmo uma ligeira constipação pode levar as pessoas a sentirem-se exaustas. Se a falta de luz no inverno o faz sentir-se triste, poderá estar a sofrer de perturbação afectiva sazonal?

Se a causa não for imediatamente clara ou não explicar totalmente o que está a sentir, sugiro que marque uma consulta com um médico de família. É importante excluir as causas médicas actuais. Por exemplo, a anemia ou o hipotiroidismo podem provocar fadiga. Estas condições devem ser diagnosticadas e a causa deve ser identificada e tratada. Também é sempre uma boa ideia fazer um rastreio da depressão e da ansiedade. Estas doenças comuns muitas vezes não são diagnosticadas, mas existem tratamentos eficazes.

Se nenhum problema médico claro explicar os seus sintomas, você e o seu médico podem começar a analisar os factores relacionados com o estilo de vida. Como tem sido o seu sono - se não tem sido bom, foi sempre assim ou algo mudou recentemente? Pode valer a pena fazer uma avaliação do sono, uma vez que a apneia obstrutiva do sono pode certamente provocar fadiga (além de uma série de outros problemas médicos). O seu consumo de álcool, canábis, cigarros ou outras substâncias alterou-se? Tem estado especialmente stressado no trabalho ou tem enfrentado situações pessoais difíceis?

CNN: Que tipo de sintomas devem levar alguém a procurar alívio para o stress?

Wen: O stress é uma resposta fisiológica normal em que o nosso corpo liberta hormonas que provocam efeitos como batimentos cardíacos mais rápidos, aumento da pressão arterial e níveis mais elevados de açúcar no sangue.

A curto prazo, as respostas ao stress não são um problema e podem até ajudar as pessoas a serem mais eficientes. O problema é quando a resposta ao stress é contínua. As pessoas podem desenvolver problemas de saúde mental e manifestações físicas como dores de cabeça, dores nas costas, cãibras abdominais, palpitações cardíacas e dificuldade de concentração. Se alguém desenvolver estes sintomas, deve considerar a possibilidade de tomar medidas para tentar reduzir o seu nível de stress.

CNN: O que pode ajudar a aliviar o stress e a sensação de esgotamento?

Wen: Recentemente, falámos sobre os benefícios dos “banhos na floresta”, uma prática que começou no Japão e que envolve a imersão na natureza e que está associada à diminuição da ansiedade, à melhoria do humor e do sono, à redução da pressão arterial e a outras respostas ao stress. Todos podem experimentar esta atividade - não é necessário ir a uma floresta, pois até um parque de bairro ou um local com pelo menos algumas árvores pode ser considerado um banho de floresta.

O exercício, seja ao ar livre ou dentro de casa, também ajuda a reduzir o stress. A atividade física reduz as hormonas do stress e aumenta as endorfinas, o que melhora a sensação de bem-estar. E dormir o suficiente é essencial para todos.

Além disso, as actividades e os métodos que funcionam melhor são específicos de cada pessoa. Um inquérito recente revelou que 46% dos americanos relataram passarem menos tempo sozinhos durante os feriados. Isto pode ser um alívio para algumas pessoas que querem estar perto de outras, mas outras podem precisar de passar algum tempo sozinhas. O outro lado da questão são as pessoas que prevêem estar sozinhas durante os feriados, mas desejam estar com outras pessoas. Considere passar mais tempo com os seus amigos ou experimentar actividades de voluntariado se quiser estar perto de outras pessoas.

Algumas pessoas preferem práticas como o ioga e a meditação consciente. Isso é ótimo; devem trabalhar para as incorporar na sua agenda. Aqueles que não o fazem tanto podem tentar estas práticas, começando com exercícios de respiração profunda e yoga em cadeira.

É tão importante falar sobre as coisas a evitar como sobre o que fazer. Algumas pessoas podem recorrer ao álcool, aos cigarros e a outras substâncias para se sentirem melhor. Isto pode ser um alívio temporário, mas não resolve problemas subjacentes como a depressão e a ansiedade, e o consumo crónico de substâncias pode levar a outros problemas de saúde.

CNN: Que outras estratégias podem ajudar as pessoas a sentirem-se melhor a tempo das férias?

Wen: Em primeiro lugar, identifique as actividades e interações que lhe causam mais ansiedade. Há alguma forma de reduzir essas actividades ou atenuar as interações? Se o que lhe está a causar stress é de ordem logística, poderá ajudar fazer uma lista e estabelecer prioridades para tornar as tarefas mais fáceis de gerir? Pode pedir ajuda a outros para não ter de fazer todo o trabalho?

Por outro lado, pense em todas as coisas que espera para este período de feriados de natal e fim de ano. Também aqui, fazer uma lista pode ajudar. As actividades podem ser tão básicas como ver a neve cair ou tão monumentais como conhecer um novo neto. Consultar esta lista também pode ajudar a deixar-nos entusiasmados - em vez de cansados - com os feriados.

Nota: este texto foi originalmente publicado a 24 de dezembro de 2024