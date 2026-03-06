709 mulheres foram assassinadas em Portugal entre 2002 e 2025

Agência Lusa , AM
Há 28 min
Violência doméstica (Getty Images)

No último ano foram sinalizados 22 femicídios, todos cometidos por homens

O Observatório de Mulheres Assassinadas revelou que 709 mulheres foram assassinadas entre 2002 e 2025 e que 939 foram vítimas de tentativa de homicídio, sendo que no último ano foram sinalizados 22 femicídios, todos cometidos por homens.

Os dados daquela estrutura da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), revelados em conferência de imprensa dão conta que em 2025 foram assassinadas 26 mulheres em Portugal e que 57 foram vítimas de tentativa de homicídio.

Daqueles 26 homicídios, 22 foram femicídios, “mortes intencionais de mulheres motivadas por questões de género”, e das 57 tentativas de homicídio de mulheres, 45 foram também no contexto de femicídio.

“Estes crimes foram sempre cometidos por homens. Dos 22 femicídios, 16 foram em contexto de intimidade e as vítimas tinham entre 36 e 56 anos. A maioria destes crimes ocorreu na residência partilhada entre vítimas e agressores”, salientou a coordenadora daquele observatório, Cátia Pontedeira.

Para a presidente da UMAR, Liliana Rodrigues, “estes dados mostram que a casa continua a ser o lugar mais inseguro para as mulheres”.

Segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas, no último ano, 27% das mulheres assassinadas eram de outra nacionalidade, que não portuguesa, e em 23% dos casos “houve uma tentativa de ocultar o crime” por parte do agressor.

“Em quase metade dos casos de homicídio de mulheres houve uma tentativa de suicídios por parte do agressor, com sete homens a perderem a vida, o que também diz muito sobre a necessidade de trabalhar com os agressores”, apontou Liliana Rodrigues.

Cátia Pontedeira chamou também a atenção para que “na maior parte dos crimes de femicídio há violência prévia e em 80% dos casos esta violência é conhecida por outras pessoas”.

O Observatório de Mulheres Assassinadas revelou ainda que é durante a noite e madrugada que os femicídios mais acontecem e que em 55% dos casos registados em 2025 houve recurso a armas brancas para cometer aquele crime.

Criado em 2004, aquele observatório sinalizou nos últimos 22 anos, em Portugal, 709 homicídios de mulheres, “uma média de 32 por ano”, o que, segundo uma das responsáveis pela estrutura, Frederica Armada, demonstra que “a violência sobre as mulheres não é um fenómeno episódico”.

“É no verão, entre os meses de junho e setembro, que há mais destes crimes. O distrito do Porto é o distrito com mais crimes, 100 e o de Portalegre com menos, sete, mas foram registados crimes em todos os distritos, o femicídio não é um fenómeno localizado”, apontou.

Daqueles 709 crimes, 539 foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros das vítimas: “A maioria destes crimes ocorre quando as vítimas tentam separar-se e os ofensores não aceitam a separação, não aceitam as mulheres que querem ser livres”, contextualizou Cátia Pontedeira.

Para Liliana Rodrigues, os números revelados, com ênfase para o facto de na maior parte dos crimes de femicídio haver episódio de violência doméstica já denunciados, mostram que “é urgente que o sistema de justiça criminal deixe de minimizar o risco”.

“A prisão efetiva não pode ser a exceção nestes casos”, defendeu.

Temas: Femicídio UMAR Mulheres Violência Doméstica

Crime e Justiça

709 mulheres foram assassinadas em Portugal entre 2002 e 2025

Há 28 min

Coautor de vários crimes de roubo e sequestro detido em Aveiro

Há 2h e 37min

Aluno vítima de bullying aparece com réplica de arma em escola da Nazaré

Hoje às 09:02

Jovem encontrada no interior de garagem fechada com corrente em Sintra. Terá sido sequestrada

Hoje às 08:10
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Ontem às 08:00

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e "dificilmente" se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Ontem às 07:00

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Ontem às 00:35

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

4 mar, 23:32

Minuteman III. EUA testaram míssil balístico intercontinental

Ontem às 17:07

Portugal concede licença inédita para a reentrada de veículo espacial nos Açores

Ontem às 13:57
opinião
Miguel Sousa Tavares

Rangel é "o único ser no planeta" que viu os aviões americanos nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

Ontem às 22:34

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

Nervosismo na Europa: habitantes da Sicília pensavam que estavam a ser bombardeados mas afinal era um sismo

Ontem às 14:14

Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio

4 mar, 05:59

O momento em que os EUA afundam navio porta-drones iraniano

Hoje às 01:58