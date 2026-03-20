Febre aftosa agrava-se na Europa e DGAV pede reforço da prevenção

Agência Lusa , PP
Há 39 min
Vacas (Getty)

Em 15 de março, foi confirmado um foco na ilha de Lesvos, na Grécia. A última ocorrência tinha sido registada em 1994

A febre aftosa, doença que afeta bovinos, ovinos, caprinos e suínos, agravou-se na Europa, com novos focos na Grécia e no Chipre e, por isso, a DGAV apelou ao reforço das medidas preventivas.

“A situação epidemiológica da febre aftosa (FA) na União Europeia agravou-se recentemente, na sequência da confirmação de novos focos da doença na região mediterrânica oriental”, lê-se numa nota informativa da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Em 15 de março, foi confirmado um foco na ilha de Lesvos, na Grécia. A última ocorrência tinha sido registada em 1994.

O foco registou-se numa exploração de bovinos e ovinos, com 288 animais. Foram implementadas medidas de controlo, incluindo o abate dos animais.

Na República do Chipre, o primeiro foco foi detetado na região de Larnaka.

Até à data, foram confirmados 42 focos e foi implementada a vacinação de emergência, para além de medidas de segurança.

Por outro lado, o vírus da FA circula na Turquia, que tem fronteiras com a União Europeia, o que constitui um “fator adicional de risco”.

Esta doença está ainda distribuída em várias regiões de África, Médio Oriente e Ásia.

Desde 2025 foram reportados focos em países como o Irão, Iraque e Líbano, para além de vários países africanos.

Assim, a DGAV pediu aos produtores, veterinários, transportadores, industriais e comerciantes para que reforcem as medidas preventivas, que incluem a limpeza e desinfeção dos veículos e navios que transportam animais.

Soma-se a proibição de alimentação dos animais com lavaduras e restos de cozinha e mesa e a destruição dos subprodutos de animais.

Não devem igualmente ser deixados restos de comida acessíveis aos javalis.

Qualquer ocorrência ou suspeita de febre aftosa tem de ser comunicada à DGAV.

A doença pode provocar diminuição na produção leiteira, falta de apetite, abortos ou morte súbita.

Podem surgir vesículas (espécie de bolha) na língua, gengivas, bochechas, lábios, tetas e narinas dos animais e estrias cinzentas ou amarelas no coração.

Não existe tratamento para esta doença e a vacinação é proibida na União Europeia, “exceto em situações de emergência”.

Temas: Febre aftosa Europa DGAV Reforço Prevenção

Europa

03:19

Espanha anunciou "o maior pacote de apoios aprovado por um país da UE neste momento" e promete ir mais longe se necessário

Há 3 min

UE admite “novos desafios” no sistema elétrico após apagão ibérico

Há 3h e 0min

Mulher e cinco filhos morrem em incêndio em contentores na Turquia

Hoje às 09:26

Apagão em Portugal foi provocado por "oscilações, lacunas, diferenças nas práticas de regulação, desligamentos de geradores em Espanha" - e não só

Hoje às 09:22
Mais Europa

Mais Lidas

Caça dos EUA de última geração atingido por disparos do Irão

Ontem às 16:29

Animal vivo encontrado no meio de uma prateleira de uma loja de peluches de um aeroporto

Ontem às 20:41

Desmantelado na Amadora esquema ilegal de envio de dinheiro e apreendidos mais de 37 mil euros

Ontem às 10:55

Estudante norte-americano desaparece durante as férias em visita a amigos em Espanha

18 mar, 23:57

"Qualquer submarino ou fragata que tenha mísseis pode vir" à costa portuguesa lançá-los. "Não temos capacidade de os intercetar"

18 mar, 08:00

Novo programa de saúde oral cria cheque-prótese e reforça acesso no SNS

Hoje às 06:13

Encontrado o corpo do estudante norte-americano que desapareceu durante as férias em Espanha

Ontem às 19:06

Morreu Chuck Norris

Há 1h e 46min

Vizinhos do Irão fartaram-se e tomaram uma posição: regime de Teerão tem mesmo de cair

18 mar, 23:16

Enforcados em praça pública: Irão executa os primeiros manifestantes da revolta contra o regime em janeiro

Ontem às 20:59

O sítio que Trump ameaça "explodir completamente" tem gás para todo o mundo durante 13 anos

Ontem às 12:38

"Esta é a última oportunidade para experimentar": Martínez chama Tomás Araújo, Mateus Fernandes, Samú, Mora, Horta, Guedes e explica Pablo

Há 3h e 16min