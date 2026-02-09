FC Porto avaliou nevoeiro no Estádio do Dragão mas adiamento do jogo com o Sporting está fora de hipótese

Há 46 min

Algumas informações apontavam para a possibilidade de adiamento

O clássico entre FC Porto e Sporting não deverá ser adiado devido às condições meteorológicas. Segundo apurou a CNN Portugal, o clube azul e branco avaliou a situação do nevoeiro no Estádio do Dragão, mas a visibilidade está garantida, numa altura em que se regista uma melhoria do estado do tempo.

Algumas informações apontavam para a possibilidade de adiamento, uma vez que, a pouco mais de quatro horas do apito inicial, a zona envolvente ao estádio esteve coberta por nevoeiro. No entanto, essa hipótese está, para já, afastada.

Tal como em muitas regiões do país, a Proteção Civil decretou alerta amarelo na cidade do Porto por causa da chuva entre as 00:00 e as 06:00 e laranja entre as 06:00 e as 18:00 para esta terça-feira.

FC Porto e Sporting defrontam-se esta segunda-feira no Estádio do Dragão, na cidade invicta, pelas 20:45, numa altura em que as duas equipas estão divididas por quatro pontos na liderança do campeonato.