FC Porto avaliou nevoeiro no Estádio do Dragão mas adiamento do jogo com o Sporting está fora de hipótese

Tiago Ferreira Resende
Há 46 min
Estádio do Dragão (Foto: Famalicão)

Algumas informações apontavam para a possibilidade de adiamento

O clássico entre FC Porto e Sporting não deverá ser adiado devido às condições meteorológicas. Segundo apurou a CNN Portugal, o clube azul e branco avaliou a situação do nevoeiro no Estádio do Dragão, mas a visibilidade está garantida, numa altura em que se regista uma melhoria do estado do tempo.

Algumas informações apontavam para a possibilidade de adiamento, uma vez que, a pouco mais de quatro horas do apito inicial, a zona envolvente ao estádio esteve coberta por nevoeiro. No entanto, essa hipótese está, para já, afastada.

Tal como em muitas regiões do país, a Proteção Civil decretou alerta amarelo na cidade do Porto por causa da chuva entre as 00:00 e as 06:00 e laranja entre as 06:00 e as 18:00 para esta terça-feira. 

FC Porto e Sporting defrontam-se esta segunda-feira no Estádio do Dragão, na cidade invicta, pelas 20:45, numa altura em que as duas equipas estão divididas por quatro pontos na liderança do campeonato.

Temas: FC Porto Sporting Classico Mau tempo Adiamento

