Treinador do Arouca "frustrado" com resultado no Dragão: "Se disser o que penso vou ser castigado"

Há 1h e 26min

Lance decisivo foi um penálti marcado nos últimos minutos que foi altamente contestado no banco dos arouquenses

O treinador do Arouca era um homem visivelmente frustrado depois da derrota no Estádio do Dragão frente ao FC Porto.

Sem se querer alongar muito, Vasco Seabra deixou claro o que achava sobre o penálti marcado a favor do FC Porto nos últimos minutos: “Se disser o que penso vou ser castigado”.

Reconhecendo o bom trabalho de Francesco Farioli e a dinâmica do FC Porto, o treinador do Arouca entende que a personalidade da sua equipa, que colocou o resultado totalmente em aberto até ao fim, tem de ser nota de destaque.

“Não viemos com um autocarro. Obviamente ficamos frustrados quando… Estiveram duas excelentes equipas em campo”, atirou, pedindo que se dê um salto em todos os aspetos, ainda que sem nunca referir a questão da arbitragem.

Questionado pelo jornalista da Sport TV na flash interview, o treinador voltou a ser lacónico, mas dando a entender claramente que o lance decisivo não era para penálti.

A lutar pela manutenção, Vasco Seabra quer agora esquecer o jogo e focar-se no Famalicão.