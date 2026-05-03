Carro em despiste atropela portistas nos festejos em Santa Maria da Feira

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Há sete feridos confirmados, dois deles são crianças

Um carro em despiste atropelou um grupo de portistas em festa em Santa Maria da Feira, este sábado à noite. Há pelo menos sete pessoas feridas, duas delas crianças, confirmou à CNN Portugal fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

O acidente aconteceu antes das 23:30 e, pelas 23:50, ainda estavam no local cinco ambulâncias e uma viatura de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira, uma ambulância dos bombeiros de Arrifana, outra dos bombeiros de Fajões e uma viatura de suporte imediato de vida do INEM.

O CDOS não confirma ainda a gravidade de cada um dos feridos, mas a CNN Portugal sabe que os ferimentos serão maioritariamente nas pernas.

O acidente aconteceu junto ao Tribunal de São João da Madeira, onde estavam a decorrer os festejos da conquista do 31º campeonato do FC Porto.

O FC Porto entrou em campo a precisar só de um empate, depois de o Benfica ter empatado a dois golos em Famalicão. Acabou por vencer o Alverca, em casa, por 1-0. O FC Porto, orientado pelo italiano Francesco Farioli, chegou assim aos 85 pontos, mais nove que Benfica, segundo classificado, e doze que Sporting, terceiro na tabela com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.