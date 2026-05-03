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Villas-Boas dedica 31.º título do FC Porto a Pinto da Costa e Jorge Costa e garante: "Vencer é um compromisso"

Tiago Ferreira Resende
Há 19 min
André Villas-Boas (LUSA/José Coelho)

Na mensagem, o dirigente dedicou ainda o título “inteiramente a Jorge Nuno Pinto da Costa” e a Jorge Costa, considerando-os “dois símbolos de uma História que nos exige sempre mais”

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O FC Porto sagrou-se este sábado campeão nacional pela 31.ª vez, ao vencer o Alverca por 1-0 no Estádio do Dragão, e André Villas-Boas assinalou a conquista com uma mensagem dirigida aos adeptos portistas, onde destacou a forma como o título foi alcançado: “Com brio, profissionalismo e à Porto”.

O presidente dos dragões sublinhou que a conquista pertence, em primeiro lugar, aos jogadores e à equipa técnica, elogiando “a seriedade, o compromisso e a capacidade de se unirem em torno de um objetivo”.

“[Este título] é também de todos aqueles que, longe dos holofotes, trabalham arduamente para fazer funcionar uma equipa: é dos nossos colaboradores, da estrutura, do departamento clínico, do scouting, da formação e de todos os que trabalham diariamente no Olival e no Dragão, com a responsabilidade de quem sabe o que é representar este emblema”, referiu o dirigente.

Na mensagem, o dirigente dedicou ainda o título “inteiramente a Jorge Nuno Pinto da Costa” e a Jorge Costa, considerando-os “dois símbolos de uma História que nos exige sempre mais”.

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“Dedico esta conquista inteiramente a Jorge Nuno Pinto da Costa, o Presidente dos Presidentes do FC Porto, e a Jorge Costa. Dois símbolos de uma História que nos exige sempre mais. Uma História que pesa, que nos honra e que nos obriga a estar à altura, todos os dias. Uma História que nos transmitiu crença e fé na procura e obtenção do sucesso”, lê-se no comunicado publicado no site do FC Porto.

Sobre a temporada, Villas-Boas, que este sábado conquistou o seu primeiro título como presidente, recordou que tudo começou com “uma decisão clara: mudar, com coragem, mas sobretudo com método”, destacando Francesco Farioli como uma aposta ganha.

“Foi um projeto para vencer. E venceu”, escreveu, antes de deixar uma última garantia aos adeptos: “No FC Porto celebrar é um momento. Vencer, esse, é um compromisso”.

“Aos Portistas, digo o que digo sempre: a nossa força está na nossa união. A época foi exigente, os obstáculos foram muitos, o ruído existiu e existirá sempre contra o FC Porto”, acrescentou o líder azul e branco.

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Temas: FC Porto Campeão nacional André Villas-Boas Pinto da Costa Jorge Costa

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