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I Liga: FC Porto à beira do título, Benfica com visita de risco a Famalicão

Agência Lusa , MJC
Há 2h e 4min

Os ‘dragões’, com mais sete pontos do que o Benfica, precisam apenas de vencer o Alverca para garantirem o título

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O FC Porto pode garantir, este sábado, no Estádio do Dragão o seu 31.º título de campeão, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol frente ao ‘tranquilo’ e acessível Alverca, a partir das 20:30.

Os ‘dragões’, com mais sete pontos do que o Benfica, precisam de vencer o Alverca para garantirem o título, mas, em caso de desaire das ‘águias’ em Vila Nova de Famalicão, pouco antes (18:00), até podem celebrar no sofá.

Já um cenário de empate do Benfica, no jogo a anteceder o encontro no Dragão, obriga o FC Porto a fazer, pelo menos, o mesmo resultado dos ‘encarnados’.

Com festa muito provável para o final da noite, o Benfica joga mais do que uma discussão de título praticamente impossível, uma vez que ainda luta pelo segundo lugar, que dá acesso à 'Champions', numa altura em que tem o Sporting a dois pontos, no terceiro lugar.

A equipa de José Mourinho, a única invicta na Liga (22 vitórias e nove empates) visita o Famalicão, quinto classificado, depois de o Sporting – que recebe na segunda-feira o Vitória de Guimarães – ter perdido sete pontos nos últimos três jogos.

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A 32.ª jornada abre hoje com os ‘olhos no título’, mas, ao início da tarde, a partir das 15:30, entram em campo Nacional (14.º, 31 pontos), ainda sem estar totalmente a salvo e que recebe o já despromovido AVS, e o ‘aflito’ Estrela da Amadora (15.º, 38), que visita o Moreirense (oitavo).

A equipa da Amadora estreará o treinador italiano Cristiano Bacci, oficializado esta semana, para tentar nestas últimas três jornadas deixar os ‘tricolores’ na I Liga.

Antes de Benfica e FC Porto entrarem em campo, o Arouca (11.º), com a manutenção garantida, recebe o Santa Clara (13.º), com os açorianos também a fazerem ainda contas e quando estão a seis pontos, com nove por disputar, do lugar de play-off de manutenção, ocupado por Casa Pia.

Temas: FC Porto Benfica I Liga Campeão

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