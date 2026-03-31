FC Porto "congratula-se" com inquérito criminal do MP ao "cheiro intenso"

CNN Portugal , PF
Há 1h e 28min
FC Porto-Sporting em Andebol (FOTO: Twitter Sporting)

Clube diz ainda que, "em momento oportuno, não deixará de responsabilizar quem, infundadamente, procurou colocar em causa o bom nome" do FC Porto

O FC Porto informou estar satisfeito com a abertura de um inquérito por parte do Ministério Público aos eventos que antecederam o clássico de andebol frente ao Sporting no Dragão Caixa.

"O FC Porto congratula-se com a abertura do inquérito, por entender que o apuramento objetivo e rigoroso dos factos permitirá esclarecer cabalmente a situação, bem como as inconsistências verificadas em determinados relatos tornados públicos e, se for caso disso, as intenções subjacentes aos mesmos", pode ler-se numa nota publicada no site do clube.

O clube menciona ainda que "naturalmente, e em momento oportuno, o FC Porto não deixará de responsabilizar quem, infundadamente, procurou colocar em causa o seu bom nome".

"O FC Porto reitera, de forma clara e inequívoca, que não existiam quaisquer condições anómalas no balneário visitante do Dragão Arena, designadamente que tenham resultado de intervenções não usuais na manutenção das suas instalações", acrescenta o comunicado.

"Adicionalmente, o FC Porto sublinha que, entretanto, já teve oportunidade de recolher e analisar elementos relativos à operação de preparação do jogo, quer através das suas equipas internas, quer junto de entidades externas, os quais confirmam integralmente a inexistência de qualquer irregularidade, em linha com o que havia sido previamente transmitido."

O Ministério Público abriu um inquérito criminal ao jogo de andebol entre o FC Porto e Sporting, adiantou a Procuradoria-Geral Regional do Porto em comunicado.

"Face às notícias publicadas sobre os acontecimentos ocorridos momentos antes de um jogo de andebol no Dragão Arena, na passada sexta-feira, o Ministério Público solicitou à PSP o respetivo auto de notícia para oportuna instauração de inquérito criminal, considerando que os factos noticiados poderão configurar crimes de natureza pública", pode ler-se na nota.

No sábado, um "cheiro intenso" no balneário do Dragão Arena levou a que o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga, do Sporting, fossem assistidos no pavilhão antes do clássico entre dragões e leões, que estava marcado inicialmente para as 18 horas deste sábado e só começou 20 minutos depois.

Além do treinador e do jogador em questão, mais atletas da equipa verde e branca sentiram-se indispostos. Toda a equipa do Sporting, desde jogadores a restantes elementos da equipa técnica e staff, saíram do balneário fruto do cheiro em questão (descrito como semelhante a lixívia e tóxico) e os atletas equiparam-se fora deste, com toda a comitiva visitante a ter de se organizar num corredor, dada a falta de condições no balneário. Por sua vez, também a delegada da federação, que entrou no balneário, foi assistida pelos bombeiros antes do jogo.

Temas: FC Porto Andebol Sporting

Relacionados

O que o FC Porto arrisca se ficar provada a versão do Sporting - MP investiga "cheiro insuportável", Governo reúne-se com os dois clubes

"Os factos podem configurar crimes de natureza pública": MP abre inquérito ao FC Porto-Sporting de andebol

Crime e Justiça

Criminalidade económico-financeira aumentou 22% em 2025

Há 20 min

Aumentam os crimes de ódio e a radicalização de jovens online

Há 25 min

Cerca de 23 mil imigrantes notificados para abandonar o país em 2025

Há 30 min

Ministério da Saúde avisa a população sobre mensagem fraudulenta

Há 1h e 20min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Como a destruição desta aeronave dos EUA pode afetar a capacidade de detetar ameaças iranianas

Ontem às 12:19

Forças russas estagnaram perto do "Cinturão de Fortalezas" ucraniano e é "pouco provável" que o consigam conquistar este ano

Ontem às 19:28

O Irão tem uma nova exigência para pôr fim à guerra – e poderá render milhares de milhões

Ontem às 11:40

Pai do menor acusado de matar a mãe em Vagos não se opôs à medida tutelar proposta pelo Ministério Público

Ontem às 21:23

"Preço das garrafas de gás vai ter grande aumento esta quarta-feira": 3€ num caso, 15€ noutro

Ontem às 19:09

Espanha descobre túnel labiríntico entre Marrocos e Ceuta usado para tráfico de droga. As imagens são impressionantes

Hoje às 15:36

Céline Dion faz grande anúncio

Ontem às 20:39

Mulher gravemente ferida após explosão de carro

Ontem às 15:36

Carlos Cabreiro, líder do combate ao cibercrime que apanhou o hacker Rui Pinto, é o novo diretor da PJ

Hoje às 13:22
opinião
Bernardo Mota Veiga

A energia diurna está quase de borla, mas porque é que ninguém fala nisto?

Ontem às 07:45

Mais de uma centena de bombeiros combatem fogo em Aveiro

Hoje às 15:38

"Trump tem sob o seu comando o exército mais bem preparado do planeta" mas não sabe usá-lo com "a frieza de Dwight D. Eisenhower"

Hoje às 07:00