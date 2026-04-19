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FC Porto
Finalizado
2 - 0
Tondela

Só um pé impedirá o FC Porto de usar as faixas de campeão que já deve ter encomendado

António Guimarães
Há 1h e 42min
FC Porto-Tondela (Manuel Fernando Araújo/Lusa)

CRÓNICA || Jogo sem história no Dragão, mas jogo que conta, e muito, para a história. A vitória contra o Tondela deixa quase, quase tudo em pratos limpos... Só falta o quase

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À quarta é de vez: depois de desperdiçar match points nos últimos minutos contra Sporting, Benfica e Famalicão, o FC Porto deu aquilo que parece ser claramente a machadada final no campeonato, aproveitando a derrota do Sporting em casa com o Benfica.

Sem ser deslumbrante, o FC Porto cumpriu contra um Tondela que mostrou algum querer, mas que não teve nem tem capacidade para mais nesta dimensão, caindo como presa fácil perante o mais do que provável sucessor do Sporting como campeão.

Ainda assim, a primeira parte foi de alguma ansiedade e até tremedeira com a bola nos pés, talvez confirmando que este FC Porto está talhado para jogos difíceis, sobretudo quando são fora de casa.

Isso notou-se até já no fim da segunda parte, quando Alan Varela bateu um penálti altamente denunciado, permitindo a Bernardo Fontes a defesa e lançando a dúvida no Estádio do Dragão, que tinha começado a noite a gritar golo ainda antes do apito inicial, já que o tento da vitória do Benfica em Alvalade foi marcado quando as bancadas portistas já estavam bem compostas.

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Perante essa possível dúvida, Francesco Farioli decidiu não esperar muito, tirando Rodrigo Mora e lançando Gabri Veiga logo ao intervalo. O pequeno mago andou desaparecido, enquanto o espanhol se revelou decisivo. De resto, foi uma vitória que teve muito de banco, já que Pablo Rosario também entrou ao intervalo e também ele foi crucial para um maior discernimento a construir desde trás.

Estranho, já que o dominicano entrou para o lugar de Jakub Kiwior, um especialista a construir, mas que este domingo esteve mais apagado. Talvez por isso, mas talvez também a pensar em quarta-feira e na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal contra o Sporting, o treinador do FC Porto decidiu retirar o polaco. Seja qual for a razão, a decisão foi certeira, com Pablo Rosario a assumir protagonismo instantâneo na organização dos ataques, lançando Deniz Gül para o trabalho - e que trabalho - que culminou no primeiro golo do jogo, marcado por Gabri Veiga.

Sem ser deslumbrante, o FC Porto conseguiu colocar-se na frente logo a abrir a segunda parte, lançando o alívio nas bancadas do Dragão. Esse alívio foi ainda maior quando Victor Froholdt desfez todas as dúvidas, aproveitando um ressalto para confirmar o excelente momento de forma, com os dragões a chegarem a um sossegado 2-0 que não mais mexeu.

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A quatro jogos do fim, e mesmo partindo do princípio de que o Sporting vence o jogo em atraso contra este mesmo Tondela, o FC Porto tem agora cinco pontos de vantagem para o segundo lugar, gozando ainda de vantagem no confronto direto. O mesmo é dizer que precisa apenas de 7 dos 12 pontos que vão ser disputados, ainda para mais em jogos contra equipas que estão abaixo do meio da tabela.

Que se comecem a encomendar as faixas de campeão, que nem a fama de pé frio de Francesco Farioli deve ser má ao ponto de se desperdiçar uma vantagem destas. Esse cenário impensável - o do pé gelado e não frio - para o mais pessimista dos portistas e até para o mais otimista dos sportinguistas seria dantesco na ótica azul e branca, mas falta o quase.

Temas: FC Porto Tondela Resultado FC Porto FC Porto Tondela Liga
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