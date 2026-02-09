FC Porto com uma surpresa, Sporting vai com tudo: os onzes do Clássico

Há 58 min

Aquele que pode ser o jogo do título começa daqui a pouco no Estádio do Dragão

Pode ser o jogo do título e joga-se esta segunda-feira a partir das 20:45 no Estádio do Dragão, onde a chuva praticamente não dá descanso.

A aliar a isso, o nevoeiro chegou a levantar a dúvida sobre se haveria mesmo condições para a realização da partida, mas está tudo a postos e o jogo vai mesmo acontecer.

FC Porto e Sporting entram em campo a partir das 20:45, com os dragões à frente no campeonato com uma vantagem de quatro pontos.

Estes são os onzes escolhidos pelos treinadores:

FC PORTO: Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes, Alan Varela, Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, Borja Sainz e Samu

Suplentes: Cláudio Ramos, Thiago Silva, Pablo Rosario, Francisco Moura, Fofana, Rodrigo Mora, Oskar Pietuszewski, Moffi e Deniz Gül

SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araujo, Morita, Hjulmand, Catamo, Pedro Gonçalves, Trincão e Suárez

Suplentes: João Virgínia; Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Ricardo Mangas, Daniel Bragança, João Simões, Faye, Luis Guilherme e Rafael Nel

Olhando para os onzes escolhidos, surpresa do lado do FC Porto, que prescinde de Thiago Silva para fazer regressar a dupla que tanta coesão deu. Já do lado do Sporting, Rui Borges vai com tudo e aposta em quatro unidades claramente atacantes.