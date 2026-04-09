Liga Europa: FC Porto 0-0 Nottingham Forest (ao minuto)

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Há 29 min
Estádio do Dragão para o FC Porto-Famalicão (Maisfutebol)

À procura das meias-finais no regresso de Vítor Pereira ao Dragão

Liga Europa
 
OITAVOS DE FINAL
 
FIM
 
FC Porto
0
Nottingham Forest
0
⚽ GOLOS

 

⚽ GOLOS
 
🟥 VERMELHOS
nada a assinalar
🟥 VERMELHOS
Nartey (78')
FC Porto
Diogo Costa; Martim Fernandes, Thiago Silva, Bednarek e Zaidu; Pablo Rosario, Fofana e Gabri Veiga; William Gomes, Moffi e Borja Sainz
Banco
Cláudio Ramos, João Costa, Kiwior, Froholdt, Pepê, Alberto Costa, Prpic, Alan Varela, Deniz Gul, Tiago Silva, Francisco Moura e Rodrigo Mora
NOTTINGHAM FOREST
Ortega; Nicolás Domínguez, Zach Abbott, Murillo e Morato; McAtee, Yates e Gibbs-White; Bakwa, Ndoye e Chris Wood
Banco
Sels; Williams, Sangaré, Hudson-Odoi, Igor Jesus, Lorenzo Lucca, Hutchinson, Milenkovic, Aina, Whitehall, Sinclair e Hanks
Temas: FC Porto Nottingham Forest Liga Europa FC Porto Nottingham Forest

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