Taça de Portugal: FC Porto-Benfica (em direto)

CNN Portugal , AG
Há 1h e 3min
FC Porto-Benfica (EPA/FERNANDO VELUDO)

Jogo dos quartos de final da Taça de Portugal é uma autêntica final antecipada

CARREGUE AQUI PARA VER O RELATO
⚽ Golos

 

🟥 Vermelhos
🔵⚪ Onze do FC Porto

Diogo Costa; Martim Fernandes, Thiago Silva, Bednarek e Kiwior; Rosario, Froholdt e Gabri Veiga; Pepê, Borja Sainz e Samu

Suplentes Cláudio Ramos; Dominik Prpic, Alberto Costa, Alan Varela, Eustáquio, Rodrigo Mora, William Gomes, Oskar Pietuszewski e Deniz Gül
🔴⚪ Onze do Benfica

Trubin; Dedic, António Silva, Tomás Araújo e Dahl; Ríos, Barreiro, Sidny Cabral, Aursnes, Prestianni e Pavlidis

Suplentes Diogo Ferreira; Gonçalo Oliveira, João Fonseca, Enzo Barrenechea, Manu Silva, João Rego, Schjelderup, Sudakov e Ivanovic
Temas: FC Porto Benfica Onzes Jogo ao vivo

FC Porto

FC Porto-Benfica (onzes): estreia de Thiago Silva e António Silva recuperado

Há 48 min
00:49

A chegada do Benfica ao Estádio do Dragão

Há 1h e 8min
01:27

A chegada do FC Porto ao Dragão para o clássico

Há 1h e 8min
01:12

A saída do autocarro do Benfica com apoio dos adeptos

Há 1h e 12min
Mais FC Porto

Mais Lidas

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

Ontem às 20:28

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

Ontem às 11:00

Funcionários aconselhados a abandonarem a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Hoje às 10:16

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

Ontem às 15:20
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

12 jan, 11:54

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Hoje às 12:30

Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa

Há 3h e 53min

Um país, duas imagens: no Irão há snipers a caçar quem espera pela ajuda dos EUA

Ontem às 19:11

Sabia que pode ter uma conta à ordem por um máximo de 5,37 euros por ano? Saiba como

Ontem às 18:38
opinião
Filipe Santos Costa

Que se lixem as eleições | O caso Cotrim

Hoje às 08:00

Pentágono comprou dispositivo em operação secreta que estará na origem de problemas de saúde misteriosos entre espiões e militares. Vítimas suspeitam da Rússia

Hoje às 11:32

Jovem vítima de violação em escola de Guimarães 

Ontem às 07:51