Taça de Portugal: FC Porto-Benfica (em direto)

Jogo dos quartos de final da Taça de Portugal é uma autêntica final antecipada
CARREGUE AQUI PARA VER O RELATO
⚽ Golos
🟥 Vermelhos
🔵⚪ Onze do FC Porto
Diogo Costa; Martim Fernandes, Thiago Silva, Bednarek e Kiwior; Rosario, Froholdt e Gabri Veiga; Pepê, Borja Sainz e Samu
Suplentes Cláudio Ramos; Dominik Prpic, Alberto Costa, Alan Varela, Eustáquio, Rodrigo Mora, William Gomes, Oskar Pietuszewski e Deniz Gül
🔴⚪ Onze do Benfica
Trubin; Dedic, António Silva, Tomás Araújo e Dahl; Ríos, Barreiro, Sidny Cabral, Aursnes, Prestianni e Pavlidis
Suplentes Diogo Ferreira; Gonçalo Oliveira, João Fonseca, Enzo Barrenechea, Manu Silva, João Rego, Schjelderup, Sudakov e Ivanovic