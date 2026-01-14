"Obrigados a descalçar-se sobre um chão molhado": Benfica acusa FC Porto de "tratamento vergonhoso" aos seus adeptos

António Guimarães
Há 54 min
Estádio do Dragão (Foto: Famalicão)

Comunicado do Benfica diz que alguns adeptos só chegaram aos seus lugares já com a segunda parte a decorrer

O Benfica anunciou que vai apresentar uma queixa formal à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por acontecimentos com os adeptos no acesso ao Estádio do Dragão.

Poucos minutos depois do fim da partida com o FC Porto, que o Benfica acabou por perder por 1-0, sendo eliminado da Taça de Portugal, o clube emitiu uma nota a dar conta de um “tratamento vergonhoso” aos seus adeptos.

“Os adeptos do Benfica foram obrigados a descalçar-se sobre um chão molhado, num procedimento que não se encontra previsto em qualquer regulamento e que teve como único propósito a humilhação dos Benfiquistas, entre os quais se encontravam várias pessoas de idade avançada”, pode ler-se.

A mesma nota refere que os adeptos benfiquistas acabaram por só conseguir aceder aos lugares que lhes estavam atribuídos quando já se jogava a segunda parte.

“Trata-se de um comportamento absolutamente inaceitável por parte dos responsáveis de segurança do Futebol Clube do Porto, que, infelizmente, se tem tornado prática reiterada sempre que o Sport Lisboa e Benfica disputa jogos neste estádio”, termina o comunicado.

Temas: FC Porto Benfica Estádio do Dragão Benfica FC Porto

