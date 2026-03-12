FBI diz que Irão queria atacar a Califórnia com drones

Há 32 min

Um documento interno do FBI, a que a ABC News teve acesso, revela que Teerão terá planeado ataques surpresa contra a Califórnia desde pelo menos o início fevereiro de 2026, caso os EUA atacassem o Irão

O FBI alertou recentemente as autoridades da Califórnia para um possível ataque do Irão com drones, na sequência da guerra desencadeada por EUA e Israel contra Teerão.

A informação foi avançada pela ABC News, que cita uma nota de agência.

“Recentemente, obtivemos informações de que, no início de fevereiro de 2026, o Irão teria pretendido realizar um ataque surpresa utilizando veículos aéreos não tripulados a partir de uma embarcação não identificada ao largo da costa dos Estados Unidos, especificamente contra alvos não especificados na Califórnia, caso os EUA realizassem ataques contra o Irão. Não temos informações adicionais sobre o momento, o método, o alvo ou os autores desse suposto ataque", pode ler-se na nota citada pelo canal americano, na quarta-feira.

A ABC News revela ainda que o alerta surgiu precisamente no momento em que a administração Trump lançava uma ofensiva contra o Irão.

O gabinete do FBI em Los Angeles recusou prestar declarações, enquanto a Casa Branca não emitiu qualquer resposta oficial aos pedidos de esclarecimento.

Paralelamente, os serviços secretos norte-americanos temem que a tecnologia de drones seja utilizada por cartéis mexicanos para atacar forças americanas na fronteira sul.

"Um relatório não confirmado sugeriu que líderes não identificados de cartéis mexicanos autorizaram ataques com drones carregados de explosivos contra agentes da lei e militares dos EUA na fronteira entre os EUA e o México. Este tipo de ataque contra pessoal ou interesses dos EUA dentro dos Estados Unidos seria inédito, mas exemplifica um cenário plausível, embora os cartéis normalmente evitem ações que resultem em atenção indesejada ou respostas das autoridades americanas", pode ler-se num documento com data de setembro de 2025 analisado pela ABC News.

John Cohen, antigo chefe de informações do Departamento de Segurança Interna e atual comentador da ABC News, vê esta "guerra de drones" com uma possibilidade. "Sabemos que o Irão tem uma presença extensiva no México e na América do Sul; eles têm as relações, têm os drones e agora têm o incentivo para realizar ataques", sublinhou o analista.