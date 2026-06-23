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"Parecia uma guerra, com granadas a serem lançadas". Operação em favela do Rio de Janeiro deixa mais de 50 turistas retidos

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 7min
Bandeira do Brasil (GettyImages)
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Quatro pessoas morreram

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje durante uma operação policial na favela de Santa Marta, na zona sul da cidade brasileira do Rio de Janeiro, deixando mais de 50 turistas retidos num miradouro situado no topo da comunidade.

A troca de tiros começou pouco depois das 04:00 locais (07:00 em Lisboa), quando agentes policiais entraram na favela para cumprir dezenas de mandados de detenção e de busca contra suspeitos ligados ao Comando Vermelho, uma das organizações criminosas mais poderosas do Brasil, segundo um comunicado da Polícia Civil.

As autoridades identificaram “integrantes responsáveis pela logística do tráfico de drogas, divisão de funções e manutenção do domínio territorial armado na comunidade” localizada no famoso bairro de Botafogo, lê-se no comunicado.

Os turistas tinham subido ao miradouro Dona Marta para assistir ao nascer do sol e foram obrigados a refugiar-se no chão enquanto se ouviam rajadas de tiros e explosões nas imediações, segundo a imprensa local.

As imagens foram captadas por um fotógrafo que acompanhava o grupo e que divulgou o vídeo nas redes sociais.

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“Parecia uma guerra, com granadas sendo lançadas. Os turistas e guias tiveram que deitar no chão, foi muito assustador, desesperador. Eu ainda estou tremendo. É uma sensação de pânico e impotência, algo realmente muito agressivo. Foi muito tiro, muito tiro", disse o fotógrafo Ari Kaye, citado pelo portal G1.

Durante a operação, um passageiro de um autocarro que circulava na principal via de acesso à favela ficou ferido numa perna por uma bala perdida.

O miradouro da favela de Santa Marta é um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro pelas suas vistas panorâmicas sobre o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara.

A ação policial faz parte da Operação Contenção, que procura travar a expansão territorial do Comando Vermelho, uma organização criada nas prisões do Rio de Janeiro na década de 1970 e que atualmente possui ramificações na maioria dos estados brasileiros e em alguns países vizinhos.

A primeira fase desta operação, realizada no final de outubro de 2025 nos complexos de favelas da Penha e do Alemão, foi a mais mortífera da história do Rio de Janeiro, com um balanço de 122 mortos, incluindo cinco polícias.

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Segundo dados da Polícia Civil, desde o início da ofensiva foram detidas mais de 360 pessoas, outras 137 morreram em confrontos e foram apreendidas cerca de 480 armas de fogo, entre as quais 190 espingardas automáticas, além de mais de 51 mil munições.

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Temas: Favela Rio de Janeiro Operação favela Favela de Santa Marta
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