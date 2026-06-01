Calor coloca distrito de Faro sob alerta amarelo, com quatro concelhos em perigo máximo de incêndio

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São esperados 36 graus na capital algarvia

Quatro concelhos do distrito de Faro apresentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio enquanto o interior norte e centro está em risco muito elevado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo informação disponível no ‘site’ do IPMA, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio rural e outros 10 concelhos do distrito de Faro a muito elevado e elevado.

Vários concelhos dos distritos de Évora, Beja, Santarém, Leiria, Coimbra, Lisboa, Guarda, Portalegre, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança apresentam perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões pelo menos até sexta-feira por causa do tempo quente.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Devido ao tempo quente, o IPMA colocou o distrito de Faro sob aviso amarelo até às 21:00 desta segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira, no continente, céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral Norte e Centro e vento por vezes forte no litoral oeste e terras altas.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro em alguns locais das regiões Norte e Centro até ao meio da manhã e a partir do final da tarde, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da máxima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Viana do Castelo e Braga) e os 22 (em Faro) e as máximas entre os 21 (em Aveiro) e os 36 (em Faro).