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Autoridades encontram cadáver na Ria Formosa, em Faro

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 51min
Polícia marítima (Lusa)

O alerta foi dado por populares

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As autoridades policiais encontraram esta sexta-feira um cadáver na Ria Formosa, em Faro, depois de um alerta de populares que se encontravam na zona, disse à agência Lusa uma fonte policial.

O capitão do porto de Faro, Vítor Conceição Dias, contou à agência Lusa que a presença do corpo foi comunicada pelas 10:20, tendo sido encontrado no esteiro baião, na Ria Formosa, perto da ponte que dá acesso à ilha de Faro.

A mesma fonte disse não ser possível avançar, de momento, mais dados sobre a vítima nem sobre as circunstâncias em que o corpo foi encontrado e recuperado, rementendo esclarecimentos para mais tarde.

A Proteção Civil destacou 18 operacionais com oito veículos para o local, mas fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve escusou-se a avançar mais detalhes, remetendo explicações para a Polícia Marítima.

O corpo vai ser transferido para o Gabinete médico-legal de Faro e a investigação vai ficar a cargo da Polícia Judiciária, que também foi chamada ao local.

Temas: Faro Ria Formosa Cadáver
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Crime e Justiça

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