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Detido em Albufeira homem condenado por matar outro há 12 anos no Brasil

Agência Lusa , AM
Há 32 min
Polícia Judiciária

Suspeito, em situação legal em Portugal, tinha sido condenado a 16 anos de prisão

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira, em Albufeira, no distrito de Faro, um homem procurado pelas autoridades do Brasil e condenado a 16 anos de prisão por homicídio qualificado.

Em comunicado, a PJ refere que os factos remontam a dezembro de 2014, na cidade de Naque, no Estado de Minas Gerais, quando o suspeito terá matado o companheiro da mãe, não aceitando o relacionamento amoroso desta.

Segundo a polícia, o homem, de 30 anos, utilizou uma arma de fogo para disparar um tiro na nuca da vítima, que se encontrava num local público e em situação de total vulnerabilidade.

O detido “encontra-se em situação legal em Portugal, onde residia há cerca de cinco anos com a mulher e uma filha", lê-se na nota.

O suspeito vai ser apresentado ao Tribunal da Relação de Évora para primeiro interrogatório judicial e para aplicação de eventuais medidas de coação, conclui a polícia.

Temas: Faro Polícia Judiciária Detido Brasil
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