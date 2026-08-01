Faro sob aviso amarelo até domingo devido a valores elevados de temperatura

Há 37 min

Calor deverá fazer-se sentir sobretudo no interior algarvio

O distrito de Faro está sob aviso amarelo, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até domingo devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima, foi anunciado.

O aviso prolonga-se até às 21:00 de 2 de agosto e as temperaturas máximas vão sentir-se, sobretudo, no interior.

Segundo o instituto, o distrito de Faro espera uma máxima de 36.º para este sábado e de 34.º para domingo.

Já para segunda-feira, dia em que não está previsto qualquer aviso, a temperatura máxima em Faro cai para os 31.º.

As previsões do IPMA para este sábado para o país referem céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral a norte do cabo Raso até meio da manhã e para o final do dia.

Também é esperada uma pequena subida de temperatura.

Pelas 08:20 deste sábado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil reportava 27 ocorrências em curso, com 32 operacionais e 17 meios terrestres, sobretudo na região Centro.

O Algarve não apresenta qualquer ocorrência.