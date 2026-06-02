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Bruno Miranda Lencastre
Correspondente da CNN Portugal no Reino Unido

As vezes que Portugal recebeu a família real: de Eduardo VII ao príncipe Eduardo

Há 1h e 35min
Duques de Edimburgo em Lisboa (MANUEL DE ALMEIDA/Lusa)
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Enquanto William e Catherine, os Príncipes de Gales, se preparam para o dia em que subirão ao trono, e com o irmão mais velho do rei, André, exilado da família, é a Eduardo e Sophie que Carlos tem confiado cada vez mais o cultivo de alianças históricas. Nos próximos dois dias, o casal estará em Portugal

O príncipe Eduardo aterrou na segunda-feira em Lisboa com a mulher, Sophie, para a primeira visita real britânica a Portugal em quinze anos.

O filho de Isabel II e irmão do rei Carlos vai estar em Portugal três dias para assinalar os 640 anos do Tratado de Windsor, o acordo que selou a aliança mais antiga do mundo ainda de pé.

Mas apesar de já ter passado algum tempo desde que um monarca britânico em funções esteve no país, ao longo do último século foram muitos os membros da família real a passar por Portugal em visitas oficiais - e nenhuma foi por acaso.

1903 - Rei Eduardo VII

Portugal foi a primeira visita de Estado ao estrangeiro de Eduardo VII, bisavô de Isabel II. Na altura foi recebido por Carlos I, que cinco anos depois seria assassinado a tiro numa carruagem aberta em Lisboa.

Com a monarquia a cair mais tarde, em 1910, aquele seria o último encontro entre um rei português e um rei britânico em solo nacional. E o encontro marcou Lisboa (de forma bem literal) - foi nessa altura que o Parque da Liberdade se tornou o Parque Eduardo VII.

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1940 - Príncipe Jorge

Em plena guerra com a Alemanha, o duque de Kent - irmão do então rei Jorge VI, o pai de Isabel II - veio representar a Grã-Bretanha nas comemorações dos 800 anos de Portugal.

Mas por detrás das comemorações, tinha uma missão importante: manter viva uma aliança-chave para os britânicos na guerra contra a Alemanha. Portugal tinha os Açores, fundamentais para as rotas atlânticas que abasteciam a Grã-Bretanha, e um Salazar neutro ajudava a manter Espanha longe de Hitler.

1957 - Primeira visita de Isabel II

Foi a primeira visita de uma monarca no trono desde Eduardo VII - e ainda é a mais memorável. Isabel, na altura uma jovem rainha, chegou por mar a bordo de um bergantim que tanto a encantou que terá elogiado o bom gosto dos portugueses.

Mas ver a chefe de uma grande democracia a ser recebida com honras pelo Estado Novo de Salazar não agradou a todos. O regime, esse, não olhou a despesas - comprou uma carruagem e um Rolls-Royce de propósito para a visita.

1985 - Segunda visita de Isabel II

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Quase trinta anos depois, a rainha voltou - desta vez a poucos meses de Portugal entrar na CEE. A visita foi lida como um gesto de boas-vindas a uma democracia ainda jovem, dez anos depois da Revolução dos Cravos.

Entre as imagens mais marcantes ficam as de Isabel II e do marido, o duque de Edimburgo, a percorrerem o Porto entre multidões, sobre ruas cobertas de flores. Foi a última visita de um monarca britânico em funções ao país.

1987 - Príncipe Carlos e Diana

Em 1987, foi a vez do herdeiro do trono. Carlos, hoje rei, veio com Diana para uma visita de quatro dias, a convite do presidente Mário Soares.

O príncipe e a princesa de Gales foram recebidos em Lisboa com um jantar no Palácio da Ajuda, e passaram por Sintra e pelo Porto, onde Diana caminhou sobre as capas estendidas pelos estudantes da universidade. Tudo isto no auge da era Carlos-e-Diana - cada momento do casal em público dava a volta ao mundo e, por uns dias, a aliança entre os dois países brilhou quase tanto como a do casal.

2011 - Príncipe Carlos e Camila

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A última vez Carlos esteve em Portugal foi já com a futura rainha, Camilla Parker-Bowles. Passaram por Lisboa e pelo Alentejo, e ainda houve espaço para o humor britânico do futuro rei - a subir ao navio-escola Sagres, no meio da chuva, Carlos fez questão de avisar os jornalistas encharcados de que, de facto, estavam a ficar “um bocado molhados”.

2026 - Príncipe Eduardo e Sophie

Quinze anos depois, Eduardo e Sophie estão entre Lisboa e o Porto para uma visita de três dias centrada nas causas que defendem, a par de visitas a locais que contam a história comum dos dois países e encontros com estudantes e associações.

É uma visita pequena para a família real, mas que vem num momento delicado para a monarquia - e diz muito sobre a nova divisão de papéis na família.

Enquanto William e Catherine, os príncipes de Gales, se preparam para o dia em que subirão ao trono, e com o irmão mais velho do rei, André, exilado da família, é a Eduardo e Sophie que Carlos tem confiado cada vez mais o cultivo de alianças históricas em visitas como esta, longe dos holofotes que, ultimamente, só têm trazido sarilhos à família.

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Temas: Família real Príncipe Eduardo Princesa Sophie Reino Unido Eduardo VII
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