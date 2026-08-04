Nova princesa britânica nasce em Lisboa

CNN Portugal
Há 34 min
(Foto: Família Real britânica)
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Criança é filha da princesa Eugenie com Jack Brooksbank

O novo membro da Família Real britânica nasceu no fim da tarde de segunda-feira em Lisboa. Segundo um comunicado emitido por meios oficiais, a filha da princesa Eugenie com Jack Brooksbank nasceu com cerca de 2,97 quilogramas. 

"Sua Alteza Real, a princesa Eugenie, e o Sr. Jack Brooksbank têm o prazer de anunciar o nascimento da sua filha, que veio ao mundo na segunda-feira, 3 de agosto de 2026, às 18h20, num hospital em Lisboa, Portugal", diz a publicação nas redes sociais. "Suas Majestades, o Rei e a Rainha, bem como outros membros da Família Real, ficaram encantados ao tomarem conhecimento da notícia". 

Eugenie Victoria Helena nasceu em 1990 e é filha de Andrew Mountbatten-Windsor com Sara Ferguson, sendo sobrinha do rei Charles III e neta da rainha Elizabeth II. Desde 2018, é casada com Jack Brooksbank, com quem já tinha dois filhos, August Philip Hawke Brooksbank e Ernest George Ronnie Brooksbank. O nome da nova princesa, porém, não foi divulgado. 

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Temas: Familia Real Princesa Princesa Eugenie Rei
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