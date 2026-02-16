Colisão frontal em Famalicão faz sete vítimas incluindo três crianças com ferimentos leves

Há 23 min

O alerta para o acidente foi dado pelas 20:37, em Antas, Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, referiram os Bombeiros Voluntários de Famalicão numa nota

Uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras em Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão, provocou esta segunda-feira à noite sete feridos, entre estes três crianças transportadas para o hospital com ferimentos leves, adiantou fonte dos bombeiros.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20:37, em Antas, Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, referiram os Bombeiros Voluntários de Famalicão numa nota na rede social Facebook.

Do acidente entre duas viaturas ligeiras resultaram sete vítimas assistidas no local.

Quatro das vítimas, um adulto e três crianças, foram encaminhadas para o Hospital de Famalicão, com ferimentos leves, pode ler-se na publicação.

Além dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, para o local foi também destacada a PSP de Famalicão.