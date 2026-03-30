Cerca de 40 mil alunos estiveram sem professor no segundo período

Agência Lusa , BCE
Há 37 min
Escola (EPA)

Continuam a ser os professores do 1.º ciclo, de Português e Educação Especial os mais procurados, assim como os docentes de Francês, Inglês, Matemática, entre outros

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) estimou esta segunda-feira que no segundo período de aulas houve todas as semanas cerca de 40 mil alunos em pelo menos um professor, resultado da falta de docentes nas escolas.

Com o início das férias da Páscoa, a Fenprof apresentou esta segunda-feira um balanço do segundo período de aulas e concluiu que “os números não deixam dúvidas: a falta de docentes em Portugal continua a agravar-se”.

As conclusões baseiam-se no aumento de pedidos de professores feitos pelas escolas no final deste 2.º período quando comparado com o ano passado.

“O total de horários em contratação de escola passou de 4.700 para 5.198, um aumento de 10,6%”, segundo o levantamento feito pela federação, que acrescenta que o número de horas de aulas “disparou de 87.175 para 96.022”.

Resultado: “Estimou-se que, semanalmente, cerca de 40 mil alunos tiveram a falta de pelo menos um professor, um indicador da gravidade da situação”, conclui a Fenprof em comunicado.

A falta de professores que, até há pouco tempo, estava circunscrita à região de Lisboa e Vale do Tejo e algumas zonas alentejanas e algarvias, passou também a ser um problema sentido no norte.

O distrito do Porto “subiu ao segundo lugar no ranking nacional da falta de docentes, com 579 horários em aberto, mostrando que a carência já não é um problema localizado, mas uma realidade de alcance nacional”.

Continuam a ser os professores do 1.º ciclo, de Português e Educação Especial os mais procurados, assim como os docentes de Francês, Inglês, Matemática, entre outros.

O Ministério da Educação tem defendido que os números apresentados pelos sindicatos não são sinónimo de alunos sem aulas, uma vez que as escolas têm mecanismos para substituir essas faltas.

O Ministério anunciou que iria criar um sistema que iria permitir saber já este ano letivo quantos alunos estavam sem aulas e quais as disciplinas em causa, mas ainda não foi publicamente apresentado.

A Fenprof salienta que o levantamento que fez mostra que existe um problema, que poderia ser minimizado com a revisão do Estatuto da Carreira Docente (ECD), um processo que “se arrasta” e que “deixa já no ar intenções de mudanças profundas e perigosas, incluindo o fim da mobilidade interna, da contratação inicial, das reservas de recrutamento e da contratação de escola”.

Os professores pedem “medidas urgentes e eficazes” que atraia jovens para a profissão e incentive o regresso de milhares que a abandonaram.

“Valorizar o Estatuto da Carreira Docente é o caminho e o processo de revisão em curso uma oportunidade. Como o MECI mantém a estratégia de arrastamento do processo, não esclarecimento das propostas e de desconsideração das garantias que os professores querem ver consagradas no ECD, o terceiro período será de intensificação da luta”, conclui a Fenprof, que há pouco mais de uma semana admitiu a hipótese de novas greves.

O Conselho Nacional da Fenprof marcou uma manifestação para 16 de maio e admitiu greves no 3.º período, acusando o Governo de ultrapassar “linhas vermelhas”, como a habilitação profissional para a docência.

Temas: Falta de professores Escolas Fenprof Ministério da Educação

Educação

Cerca de 40 mil alunos estiveram sem professor no segundo período

Há 37 min

Porto sobe ao segundo lugar das regiões onde faltam mais professores

Hoje às 10:35
08:12

Novo modelo de recrutamento de professores proposto pelo Governo "poderá implicar ultrapassagens"

Ontem às 10:05
01:06

Polígrafo. Chega quer tornar obrigatória a leitura dos evangelhos na disciplina de Cidadania?

27 mar, 21:50
Mais Educação

Mais Lidas

"Merece a mais firme reprovação". Portugal condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro

Ontem às 19:04

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

Ontem às 09:00

Já são mais de 50 mil os militares dos EUA no Médio Oriente. E serão mais ainda

Ontem às 19:00

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

27 mar, 22:00

Estudantes no Porto combatem pobreza menstrual com dispensadores de produtos de higiene

28 mar, 09:45

A indústria da aviação está a ficar sem as pessoas que mantêm os aviões a voar

Ontem às 18:00

O açúcar mascavado é mais saudável do que o açúcar branco? Adoce aqui as suas certezas

Ontem às 11:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

A energia diurna está quase de borla, mas porque é que ninguém fala nisto?

Hoje às 07:45

Estudante produz poeira cósmica em laboratório. É uma nova luz sobre a origem da vida

28 mar, 19:00

A Suécia está a preparar-se para a verdadeira guerra: vencer no negócio da defesa

28 mar, 22:00

Irão avisa que Trump está a preparar ofensiva terrestre "em segredo". Pentágono prepara-se para semanas de operações

Ontem às 11:14

Parque de vida selvagem no Reino Unido abate alcateia após lobos voltarem-se uns contra os outros

27 mar, 21:42