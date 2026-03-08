O mundo entrou numa nova era de ‘bancarrota da água’ com consequências irreversíveis

Há 2h e 1min

O mundo entrou numa "era de falência global da água" com consequências irreversíveis, de acordo com um novo relatório das Nações Unidas.

Regiões de todo o mundo estão a ser afetadas por graves problemas de água: Cabul pode estar a caminho de ser a primeira cidade moderna a ficar sem água. A Cidade do México está a afundar-se a um ritmo de cerca de 50 centímetros por ano, à medida que o vasto aquífero sob as suas ruas é bombeado em excesso. No sudoeste dos EUA, os estados estão envolvidos numa batalha contínua sobre a forma de partilhar a água cada vez mais escassa do rio Colorado, afetado pela seca.

A situação global é tão grave que termos como "crise da água" ou "stress hídrico" não conseguem captar a magnitude do que se está a passar, de acordo com um relatório publicado recentemente pela Universidade das Nações Unidas e baseado num estudo na revista Water Resources.

"Se continuarmos a chamar 'crise' a esta situação, estamos a insinuar que é temporária", afirma Kaveh Madani, diretor do Instituto de Água, Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas e autor do relatório.

Com o que se está a passar, e embora continue a ser vital corrigir e mitigar onde possível, "também é necessário adaptarmo-nos a uma nova realidade, a novas condições - que são mais restritivas do que antes", diz à CNN.

Uma rapariga com garrafas de água de um camião de água, a 17 de setembro de 2025, em Cabul, no Afeganistão. A cidade, com seis milhões de habitantes, pode ficar sem água até 2030, segundo alguns especialistas foto Elke Scholiers/Getty Images

O conceito de falência da água funciona da seguinte forma: a natureza fornece rendimentos sob a forma de chuva e neve, mas o mundo está a gastar mais do que recebe — extraindo dos seus rios, lagos, zonas húmidas e aquíferos subterrâneos a um ritmo muito mais rápido do que os repõe, o que nos coloca em dívida. O calor e a seca provocados pelas alterações climáticas estão a agravar o problema, reduzindo a água disponível.

O resultado é a diminuição dos rios e dos lagos, a secagem das zonas húmidas, o declínio dos aquíferos, o desmoronamento de terras e a formação de buracos, o avanço da desertificação, a escassez de neve e o degelo dos glaciares.

As estatísticas do relatório são gritantes: mais de 50% dos grandes lagos do planeta perderam água desde 1990, 70% dos principais aquíferos estão em declínio a longo prazo, uma área de zonas húmidas quase do tamanho da União Europeia foi eliminada nos últimos 50 anos e os glaciares diminuíram 30% desde 1970. Mesmo em locais onde os sistemas de água estão menos sobrecarregados, a poluição está a reduzir a quantidade disponível para consumo.

"Muitas regiões estão a viver além das suas possibilidades hidrológicas" e é impossível agora regressar às condições que existiam anteriormente, sublinha Madani.

Tem consequências humanas: quase quatro mil milhões de pessoas enfrentam a escassez de água durante pelo menos um mês por ano.

Restos de um barco no leito seco do lago Urmia, no noroeste do Irão, a 19 de dezembro de 2025. O lago diminuiu devido à seca, ao represamento de rios e à extração extensiva de águas subterrâneas foto Morteza Aminoroayayi/Middle East Images/AFP/Getty Images

No entanto, em vez de se reconhecer o problema e ajustar o consumo, a água é tida como garantida e "as linhas de crédito continuam a aumentar", aponta Madani.

Madani refere-se a cidades como Los Angeles, Las Vegas e Teerão, onde a expansão e o desenvolvimento foram encorajados apesar do abastecimento limitado de água. "Tudo parece estar bem até não estar" e depois é demasiado tarde, vinca Madani.

Algumas regiões são afetadas de forma mais grave, refere o relatório. O Médio Oriente e o Norte de África debatem-se com um elevado stress hídrico e uma vulnerabilidade climática extrema.

Algumas regiões do Sul da Ásia estão a sofrer uma diminuição crónica da água devido à agricultura dependente das águas subterrâneas e ao aumento das populações urbanas.

O sudoeste dos EUA é outro ponto de atração, de acordo com o relatório. Madani refere o caso do rio Colorado, onde os acordos de partilha de água baseiam-se numa situação ambiental que já não existe. A seca reduziu o rio, mas não se trata de uma crise temporária, diz Madani, "é uma nova condição permanente e temos menos água do que antes".

A barragem Hoover ao longo do rio Colorado, EUA, a 14 de março de 2025, em Boulder City, Nevada foto Kevin Carter/Getty Images

As conclusões são alarmantes, mas o reconhecimento da falência da água pode ajudar os países a passarem de um pensamento de emergência a curto prazo para estratégias a longo prazo para reduzir os danos irreversíveis, espera Madani.

O relatório apela a uma série de ações, incluindo a transformação da agricultura — de longe o maior utilizador global de água — através da mudança de culturas e de uma irrigação mais eficiente; uma melhor monitorização da água utilizando a IA e a deteção remota; a redução da poluição; e o aumento da proteção das zonas húmidas e das águas subterrâneas.

A água também pode ser uma "ponte num mundo fragmentado", como uma questão capaz de transcender as diferenças políticas, escrevem os autores do relatório. "Estamos a ver cada vez mais países a apreciar o seu valor e a sua importância e é isso que me deixa esperançado", refere Madani.

O apelo do relatório à ação "centra-se corretamente na recuperação a longo prazo e não no combate às crises hídricas", escreve Richard Allan, professor de ciências climáticas na Universidade de Reading, que não esteve envolvido na investigação. Limitar as alterações climáticas é também vital para garantir água suficiente para as pessoas e os ecossistemas, diz Allan à CNN.

Jonathan Paul, professor associado de geociências na Universidade Royal Holloway, afirma que o relatório "põe a nu, em termos inequívocos, os maus-tratos da humanidade à água". Mas diz que o conceito de falência mundial da água é "exagerado", mesmo que muitas zonas estejam a expressar um stress hídrico agudo.

Madani quer que o relatório estimule a ação. "Ao reconhecermos a realidade da falência da água, podemos finalmente fazer as escolhas difíceis que protegem as pessoas, as economias e os ecossistemas. Quanto mais adiarmos, mais o défice aumenta."