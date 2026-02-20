Detetada pela primeira vez poluição atmosférica provocada pela reentrada de um foguete

Há 31 min

Estudo do Instituto Leibniz de Física Atmosférica

Pela primeira vez, foi detetada poluição na alta atmosfera após a reentrada descontrolada do módulo superior de um foguetão, um Falcon 9, com um aumento repentino da concentração de átomos de lítio até 10 vezes o valor de referência.

Uma equipa liderada pelo Instituto Leibniz de Física Atmosférica (Alemanha) estudou uma coluna de poluição por lítio observada em fevereiro de 2025 e atribuiu-a à reentrada do módulo superior do foguetão, que se desintegra na atmosfera.

O artigo sublinhou que, para além deste caso específico, "as reintroduções recorrentes podem manter um nível mais elevado de fluxo antropogénico de metais e óxidos metálicos na atmosfera média, com consequências cumulativas significativas para o clima".

Os satélites desativados e as partes de foguetes usados são concebidos para se desintegrarem durante a reentrada atmosférica.

No caso do Falcon 9, o módulo superior acaba por se desintegrar, enquanto a inferior é reutilizável.

Até agora, pouco se sabia sobre os efeitos que os detritos espaciais em desintegração poderiam ter na mesosfera (entre aproximadamente 50 e 85 quilómetros acima do nível do mar) e na baixa termosfera (de 85 a 120 quilómetros), e este é o foco do estudo.

O lítio é amplamente utilizado em componentes de naves espaciais, mas a estas altitudes, é encontrado naturalmente apenas em quantidades mínimas.

O módulo superior do foguetão reentrou na atmosfera na costa oeste da Irlanda e produziu uma espetacular bola de fogo ao desintegrar-se sobre a Europa Central.

Um aumento de dez vezes na concentração de átomos de lítio foi registado na Alemanha aproximadamente 20 horas após a reentrada descontrolada.

As trajetórias inversas, incluindo a variabilidade do vento medida por radar, rastrearam as massas de ar de volta à trajetória de reentrada do Falcon 9 a uma altitude de 100 quilómetros, a oeste da Irlanda, especificou o estudo.

A coluna de lítio estendeu-se desde os 97 quilómetros acima do nível do mar até aos 94 quilómetros e foi observada pelos autores durante os 27 minutos seguintes, até à interrupção da recolha de dados.

Estas medições únicas demonstram que a ablação dos componentes das naves espaciais, particularmente as que contêm alumínio, começa a altitudes de até 100 quilómetros.

A análise das condições geomagnéticas, da dinâmica atmosférica e das medições ionosféricas "corrobora a afirmação de que o aumento (de lítio) não foi de origem natural", observou a investigação publicada na revista Communications Earth & Environment.

Os resultados demonstraram, segundo a equipa, que é possível identificar poluentes e rastreá-los até às suas fontes, o que "tem implicações importantes para a monitorização e mitigação das emissões espaciais na atmosfera".

No entanto, alertaram que nem todo o material libertado pode ser medido desta forma devido às alterações químicas que ocorrem durante a descida.

Para as medições foi utilizado um radar lidar atmosférico, que fornece com precisão a distribuição e as propriedades dos aerossóis, facilitando assim um método para medir esta poluição.