Detetada pela primeira vez poluição atmosférica provocada pela reentrada de um foguete

Agência Lusa , AM
Há 31 min
Aeros MH-1 lançado pelo Falcon 9, da Space X

Estudo do Instituto Leibniz de Física Atmosférica

Pela primeira vez, foi detetada poluição na alta atmosfera após a reentrada descontrolada do módulo superior de um foguetão, um Falcon 9, com um aumento repentino da concentração de átomos de lítio até 10 vezes o valor de referência.

Uma equipa liderada pelo Instituto Leibniz de Física Atmosférica (Alemanha) estudou uma coluna de poluição por lítio observada em fevereiro de 2025 e atribuiu-a à reentrada do módulo superior do foguetão, que se desintegra na atmosfera.

O artigo sublinhou que, para além deste caso específico, "as reintroduções recorrentes podem manter um nível mais elevado de fluxo antropogénico de metais e óxidos metálicos na atmosfera média, com consequências cumulativas significativas para o clima".

Os satélites desativados e as partes de foguetes usados são concebidos para se desintegrarem durante a reentrada atmosférica.

No caso do Falcon 9, o módulo superior acaba por se desintegrar, enquanto a inferior é reutilizável.

Até agora, pouco se sabia sobre os efeitos que os detritos espaciais em desintegração poderiam ter na mesosfera (entre aproximadamente 50 e 85 quilómetros acima do nível do mar) e na baixa termosfera (de 85 a 120 quilómetros), e este é o foco do estudo.

O lítio é amplamente utilizado em componentes de naves espaciais, mas a estas altitudes, é encontrado naturalmente apenas em quantidades mínimas.

O módulo superior do foguetão reentrou na atmosfera na costa oeste da Irlanda e produziu uma espetacular bola de fogo ao desintegrar-se sobre a Europa Central.

Um aumento de dez vezes na concentração de átomos de lítio foi registado na Alemanha aproximadamente 20 horas após a reentrada descontrolada.

As trajetórias inversas, incluindo a variabilidade do vento medida por radar, rastrearam as massas de ar de volta à trajetória de reentrada do Falcon 9 a uma altitude de 100 quilómetros, a oeste da Irlanda, especificou o estudo.

A coluna de lítio estendeu-se desde os 97 quilómetros acima do nível do mar até aos 94 quilómetros e foi observada pelos autores durante os 27 minutos seguintes, até à interrupção da recolha de dados.

Estas medições únicas demonstram que a ablação dos componentes das naves espaciais, particularmente as que contêm alumínio, começa a altitudes de até 100 quilómetros.

A análise das condições geomagnéticas, da dinâmica atmosférica e das medições ionosféricas "corrobora a afirmação de que o aumento (de lítio) não foi de origem natural", observou a investigação publicada na revista Communications Earth & Environment.

Os resultados demonstraram, segundo a equipa, que é possível identificar poluentes e rastreá-los até às suas fontes, o que "tem implicações importantes para a monitorização e mitigação das emissões espaciais na atmosfera".

No entanto, alertaram que nem todo o material libertado pode ser medido desta forma devido às alterações químicas que ocorrem durante a descida.

Para as medições foi utilizado um radar lidar atmosférico, que fornece com precisão a distribuição e as propriedades dos aerossóis, facilitando assim um método para medir esta poluição.

