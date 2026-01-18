Marques Mendes perde para Seguro na terra onde nasceu e vence na terra onde cresceu

Há 1h e 42min

Nem sempre as ligações afetivas pesam nos resultados eleitorais, como mostra o caso do candidato apoiado pelo PSD

Luís Marques Mendes perdeu na freguesia onde nasceu: Azurém, no concelho de Guimarães. Contudo, no concelho vizinho, de Fafe, onde cresceu, cantou vitória na primeira volta das eleições presidenciais.

Marques Mendes ficou em quarto lugar na freguesia natal de Azurém, com 13% dos votos. A vitória foi assegurada por António José Seguro, com 32,57% dos votos. Seguiram-se João Cotrim de Figueiredo com 20,82% dos votos e André Ventura com 18,24%.

Já no concelho onde cresceu, Fafe, conseguiu o primeiro lugar, com 31,23% dos votos. Perto ficou António José Seguro, com 28,20%. O último lugar do pódio em Fafe cabe a André Ventura, com 22,36%.

Estes são concelhos tradicionalmente ganhos por socialistas em eleições legislativas. Atualmente, a câmara de Guimarães é liderada pelo PSD/CDS-PP, a de Fafe pelo PS.

Com uma população de 48 mil pessoas no final de 2024, as mulheres estão em ligeira maioria em Fafe e a população com mais de 65 anos representa 25,4% do total. O envelhecimento da população é, aliás, uma marca do município. Segundo números do Pordata, “o rácio entre o número de idosos (65 ou mais anos) e o número de jovens (menos de 15 anos), passou de 1,99 em 2021 para 2,24 em 2024”.

Perante esta evolução o índice de sustentabilidade potencial do concelho tem vinco a diminuir. Este índice mede o número de residentes em idade ativa (15-64 anos) para cada idoso, ou seja, tal como explica o Pordata, “quanto mais alto for o número de população ativa, face à população idosa, maior é o indicador de sustentabilidade”. Em Fafe este índice passou de 2,76 em 2021 para 2,50 em 2024 enquanto a nível nacional, passou de 2,68 para 2,59.

Com uma área de 219,08 quilómetros quadrados, o Município de Fafe, no distrito de Braga, ocupa apenas 0,2% do território nacional. Ainda assim, está na posição 147 entre os 308 municípios portugueses.

No ano letivo 2023/2024, Fafe tinha 6.775 alunos, destes, a grande maioria estava matriculada no ensino básico. O ensino público em Fafe era predominante, e apenas 22,5% frequentavam o ensino privado, um valor, ainda assim, acima da média nacional de 20,9%.

Neste concelho, com base no Censos de 2021, existiam mais de 26 mil alojamentos para habitação, sendo que a grande maioria deles, quase 70%, se destinavam à residência habitual dos seus proprietários.

A subida do preço da habitação que assola a generalidade dos municípios em Portugal, também se fez sentir em Fafe, ainda assim, com valores abaixo da média nacional. “Em 2024, o valor mediano da avaliação bancária das casas para habitação familiar atingiu 1.105 euros por metro quadrado”, segundo o Pordata, o que compara com os 1.662 euros por metro quadrado a nível nacional. Apesar destes valores, olhando para os preços praticados em 2021, a subida é significativa: de 804 euros para os tais 1.105 euros, uma subida de 37%. A nível nacional a subida foi de 35%.

E se o preço das casas em Fafe é menor que o valor médio a nível nacional, o mesmo acontece cm os salários. Tendo em conta os trabalhadores por conta de outrem, o salário era de 1.065 euros em 2023, um valor que ficava abaixo do ganho médio mensal a nível nacional que era de 1.460,80 euros.

À semelhança do país, Fafe é caracterizado por uma enorme quantidade de microempresas. O emprego no município está concentrado na indústria transformadora e o desemprego, medido pelo número de inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional face à população ativa era de 6,2%.

Ao nível dos serviços existentes, os munícipes de Fafe não têm vida fácil para aceder a uma farmácia quando comparado com a média nacional. Em Fafe, em 2023, existiam nove farmácias, ou seja, cada uma teria de servir uma média de 5.390 habitantes quando a média nacional é de 3.412 habitantes por farmácia.

E na hora de levantar dinheiro, a dificuldade também se faz sentir, quer quando se analisa o número de caixas multibanco existentes, como o número de balcões bancários. Ainda com base em dados de 2023, existiam apenas nove balcões bancários que, assim, tal como as farmácias teriam de servir, em média, 5.390 munícipes. A média nacional aponta para valores de 3.760 pessoas por balcão bancário. E ao nível das caixas multibanco, Fafe tem 42, ou seja, uma caixa para 1.153 munícipes. Ao nível nacional, o rácio é de 863 caixas por pessoa.