Não perca, a partir de hoje à noite, o Polígrafo na TVI e na CNN

Há 1h e 9min

O Polígrafo está na TVI a partir de hoje: veja às segundas-feiras no Jornal Nacional e acompanhe aqui no digital

É já hoje, a primeira segunda-feira após a primeira volta das eleições presidenciais, que o Polígrafo se estreia na sua nova morada, o Jornal Nacional da TVI.

Com a apresentação da jornalista Sara Pinto, este espaço semanal dedicado à verificação dos principais factos que marcam a atualidade irá avaliar a veracidade de afirmações de protagonistas políticos, institucionais e mediáticos, bem como de temas com especial relevância nas redes sociais.

Com este novo espaço, a TVI amplia a sua oferta informativa e aposta num formato reconhecido pela análise rigorosa e independente dos factos, contribuindo para uma leitura mais esclarecida da atualidade.

O espaço terá também declinação na CNN Portugal e nas operações digitais de ambos os canais do Grupo Media Capital.

Não perca, a partir desta segunda-feira à noite no Jornal Nacional, o Polígrafo TVI.