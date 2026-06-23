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Instagram, Facebook e WhatsApp: redes sociais da Meta com falhas

Nuno Mandeiro
Há 49 min
Meta
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Problemas estão a afetar sobretudo as aplicações

O Facebook, Instagram e WhatsApp, da empresa Meta, estão com problemas esta terça-feira, em vários países do mundo, incluindo Portugal.

Os problemas estão a afetar o Facebook, bem como a app principal e o site. Outros serviços da Meta, como Instagram e WhatsApp também estão com falhas.

O Downdetector, um importante site de monitorização que recolhe informações sobre falhas de serviço, dá conta que os problemas começaram por volta das 22:00 e que estão a afetar, sobretudo, as aplicações e não tanto os sites e feeds destas redes-sociais.

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