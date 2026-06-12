Facebook, Messenger e Instagram estão com problemas esta sexta-feira

CNN Portugal , (atualizado às 15:25)
Há 19 min
Meta (imagem Getty)
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Os utilizadores foram automaticamente desconectados da app Messenger e não conseguem voltar a iniciar sessão

O Facebook e o Instagram, da empresa Meta, estão com problemas esta sexta-feira, em vários países do mundo, incluindo Portugal.

Os problemas afetaram o Facebook Messenger, bem como a app principal e o site. Outros serviços da Meta, como Instagram e WhatsApp, permaneceram em grande parte online, apesar de utilizarem sistemas compartilhados nos bastidores, embora alguns produtos, como o site do Instagram, também tenham apresentado problemas.

Os utilizadores foram automaticamente desconectados da app Messenger e não conseguem voltar a iniciar sessão. Em vez disso, foi-lhes apresentada uma mensagem de erro indicando que "ocorreu um erro inesperado".

O site principal do Facebook também apresentou um erro semelhante. Foi informado aos visitantes que "algo correu mal" e que a empresa está "a trabalhar no assunto e iremos resolver o problema assim que possível".

Curiosamente, o Downdetector, um importante site de monitorização que recolhe informações sobre falhas de serviço, parece ter ficado bloqueado mais ou menos na mesma altura que a falha do Facebook, embora não seja claro que houve alguma relação entre os dois.

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Antes de ficar "em baixo" este site mostrava uma grande falha que teve início por volta das 6h45, hora local do Pacífico, ou 14h45 no Reino Unido (mesma hora de Portugal), e problemas em todo o mundo com todos os produtos do Facebook.

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