Mulher de 45 anos morta à facada em Lisboa após desentendimento numa casa destinada ao arrendamento de quartos

Carolina Resende Matos | Daniela Rodrigues
Há 43 min
PJ
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O alerta foi dado às 22:34 pelo próprio suspeito, que contactou as autoridades após o crime

Uma mulher brasileira, de 45 anos, foi morta à facada na noite de quarta-feira, na Rua dos Prazeres, em Lisboa, na sequência de um desentendimento entre moradores de uma habitação destinada ao arrendamento de quartos. O principal suspeito é um homem natural do Panamá, com quem a vítima vivia.

O alerta foi dado às 22:34 pelo próprio suspeito, que contactou as autoridades após o crime. Quando os meios de socorro chegaram ao local, a mulher apresentava múltiplos ferimentos provocados por uma arma branca, sobretudo na zona do pescoço e da face, não tendo resistido às lesões.

A residência, composta por três quartos alugados individualmente, era partilhada por vários moradores. A vítima, apurou a CNN Portugal, era conhecida na vizinhança por protagonizar situações de conflito. O suspeito já foi detido.

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