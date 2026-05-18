Discussão entre colegas de casa termina à facada na Marinha Grande. Há dois feridos

As vítimas foram assistidas pelos meios de socorro e transportadas para o Hospital de Leiria
Dois homens ficaram feridos na sequência de uma violenta agressão com recurso a armas brancas, ocorrida este domingo, na Marinha Grande.
As duas vítimas, que partilhavam o mesmo quarto, envolveram-se numa discussão que rapidamente escalou para agressões mútuas com armas brancas.
As vítimas foram assistidas pelos meios de socorro e transportadas para o Hospital de Leiria. Um dos homens sofreu ferimentos num braço, enquanto o outro foi atingido nas costas, tendo a perfuração alcançado um pulmão.
As circunstâncias que estiveram na origem do confronto estão agora a ser investigadas pelas autoridades.