Discussão entre colegas de casa termina à facada na Marinha Grande. Há dois feridos

Há 1h e 2min

As vítimas foram assistidas pelos meios de socorro e transportadas para o Hospital de Leiria

Dois homens ficaram feridos na sequência de uma violenta agressão com recurso a armas brancas, ocorrida este domingo, na Marinha Grande.

As duas vítimas, que partilhavam o mesmo quarto, envolveram-se numa discussão que rapidamente escalou para agressões mútuas com armas brancas.

As vítimas foram assistidas pelos meios de socorro e transportadas para o Hospital de Leiria. Um dos homens sofreu ferimentos num braço, enquanto o outro foi atingido nas costas, tendo a perfuração alcançado um pulmão.

As circunstâncias que estiveram na origem do confronto estão agora a ser investigadas pelas autoridades.