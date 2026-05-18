Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Discussão entre colegas de casa termina à facada na Marinha Grande. Há dois feridos

Daniela Rodrigues
Há 1h e 2min
PSP (Foto: Facebook PSP)

As vítimas foram assistidas pelos meios de socorro e transportadas para o Hospital de Leiria

Dois homens ficaram feridos na sequência de uma violenta agressão com recurso a armas brancas, ocorrida este domingo, na Marinha Grande. 

As duas vítimas, que partilhavam o mesmo quarto, envolveram-se numa discussão que rapidamente escalou para agressões mútuas com armas brancas.

As vítimas foram assistidas pelos meios de socorro e transportadas para o Hospital de Leiria. Um dos homens sofreu ferimentos num braço, enquanto o outro foi atingido nas costas, tendo a perfuração alcançado um pulmão.

As circunstâncias que estiveram na origem do confronto estão agora a ser investigadas pelas autoridades.

Temas: Facada Marinha Grande Feridos Discussão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Duas mulheres atingidas por disparos em Camarate

Há 29 min

Discussão entre colegas de casa termina à facada na Marinha Grande. Há dois feridos

Há 1h e 2min

Perseguição em Loures termina com disparos da PSP. Há dois feridos

Há 1h e 16min

Contrabando de tabaco em alta: Estado perde cerca de 44 milhões por ano

Há 1h e 21min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

Ontem às 13:00

Ataque ucraniano é o maior em mais de um ano contra Moscovo: "Estamos a dizer claramente aos russos: o vosso estado deve pôr fim à guerra"

Ontem às 10:58

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

Ontem às 09:00

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

Ontem às 21:00

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

15 mai, 10:38

OMS declara emergência mundial face a surto de ébola que já matou 80 pessoas

Ontem às 08:04

É este o homem que quer ser primeiro-ministro e levar o Reino Unido de volta à União Europeia

16 mai, 21:00