MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Mais de 300 cães resgatados de "fábrica de animais" em Amarante. Viviam entre fezes e em jaulas para serem vendidos

Marta Coropos Carvalho
Há 41 min
Resgate animais (IRA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

É o maior resgate de sempre de animais em Portugal

Mais de 300 cães foram resgatados esta terça-feira de uma propriedade em Amarante, no distrito do Porto, naquela que as autoridades dizem ser a maior operação de salvamento de animais de companhia alguma vez realizada em Portugal. 

As autoridades suspeitam que o local funcionava como uma autêntica "fábrica de animais", dedicada à criação de cães para venda. Os animais, maioritariamente de pequeno porte e de raças muito procuradas - entre as quais Yorkshire Terrier e Cavalier King Charles Spaniel -  eram anunciados em plataformas online e vendidos por cerca de 100 euros.

(IRA)

Segundo as equipas no terreno, muitos do animais estavam fechados em jaulas, rodeados de fezes e sem condições de higiene. Alguns apresentavam sinais de desnutrição.

(IRA)

A operação começou após a denúncia de um homem que queria comprar um cão. Quando visitou a propriedade e viu o estado em que os animais se encontravam, desistiu da compra e alertou as autoridades.

No local estão elementos da GNR, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), da associação Intervenção e Resgate Animal (IRA), veterinários e técnicos da Câmara Municipal de Amarante.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A proprietária da habitação foi identificada e é suspeita do crime de maus-tratos a animais de companhia. Para já, não foi detida.

(IRA)

Os cães estão a ser identificados e observados por veterinários antes de serem encaminhados para locais de acolhimento temporário.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Fábrica de animais Resgate animais Amarante IRA
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Mais de 300 cães resgatados de "fábrica de animais" em Amarante. Viviam entre fezes e em jaulas para serem vendidos

Há 41 min

Mãe francesa que abandonou filhos menores em Alcácer do Sal continua detida em Portugal

Há 1h e 50min

MP pede ida a julgamento de ex-presidente da Junta da Estrela na Operação Tutti Frutti

Há 2h e 38min

Tentou matar homem durante confronto na baixa do Porto. Foi agora detido pela PJ

Hoje às 13:30
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Estavam a fugir do calor: pelo menos 13 pessoas morrem afogadas no meio do inferno em França

Ontem às 16:51

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

Ontem às 14:40

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

Ontem às 14:53

Fornecia componentes essenciais para os mísseis Pantsir, Iskander-K e Kh-101: fábrica russa em chamas após ataque estratégico ucraniano

Ontem às 13:17

"Em Portugal temos um problema muito grave": Europa atravessa onda de calor e nós somos dos mais vulneráveis

Ontem às 21:35

Há uma nova burla por telefone a fazer vítimas. PGR deixa alerta

Ontem às 15:48

Novo drone faz o que antes só era possível com armas dez vezes mais caras: Ucrânia atinge refinaria russa a mais de 2.000 quilómetros

Hoje às 09:34

Mundial 2026: Argentina 2-0 Áustria (resultado final)

Ontem às 16:40

De que forma é que os genes nos ajudam a prevenir doenças? "Nascermos com 20 dedos não nos garante saúde"

21 jun, 08:30

Exclusivo: piloto americano abatido no Irão descreve visão chocante de "medusa" de drones

Hoje às 12:20

Escassez de combustível para aviões ligeiros obriga Rússia a usar gasolina automóvel

Hoje às 12:01

"Se Ronaldo é titular, Félix tem de jogar ao seu lado. Como Vitinha e João Neves". Rui Miguel Tovar crê na caminhada até à ½ final

Hoje às 07:00