Mais de 300 cães resgatados de "fábrica de animais" em Amarante. Viviam entre fezes e em jaulas para serem vendidos

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É o maior resgate de sempre de animais em Portugal

Mais de 300 cães foram resgatados esta terça-feira de uma propriedade em Amarante, no distrito do Porto, naquela que as autoridades dizem ser a maior operação de salvamento de animais de companhia alguma vez realizada em Portugal.

As autoridades suspeitam que o local funcionava como uma autêntica "fábrica de animais", dedicada à criação de cães para venda. Os animais, maioritariamente de pequeno porte e de raças muito procuradas - entre as quais Yorkshire Terrier e Cavalier King Charles Spaniel - eram anunciados em plataformas online e vendidos por cerca de 100 euros.

(IRA)

Segundo as equipas no terreno, muitos do animais estavam fechados em jaulas, rodeados de fezes e sem condições de higiene. Alguns apresentavam sinais de desnutrição.

(IRA)

A operação começou após a denúncia de um homem que queria comprar um cão. Quando visitou a propriedade e viu o estado em que os animais se encontravam, desistiu da compra e alertou as autoridades.

No local estão elementos da GNR, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), da associação Intervenção e Resgate Animal (IRA), veterinários e técnicos da Câmara Municipal de Amarante.

A proprietária da habitação foi identificada e é suspeita do crime de maus-tratos a animais de companhia. Para já, não foi detida.

(IRA)

Os cães estão a ser identificados e observados por veterinários antes de serem encaminhados para locais de acolhimento temporário.