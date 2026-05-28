Empresa portuguesa de treino virtual vai colaborar com a empresa que produz um dos melhores caças do mundo

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Nos bastidores discute-se um negócio milionário e o Estado português tem de optar por uma de três opções, mas há uma empresa pública que já conseguiu alguma coisa

Uma empresa pública portuguesa que trabalha na área do treino virtual vai colaborar com a empresa norte-americana que produz aquele que muitos consideram o melhor caça do mundo, o F-35.

O acordo entre a Lockheed Martin e a ETI foi assinado esta quinta-feira durante os AED Days, o maior evento nacional destinado às empresas do setor da Defesa.

Para além da Lockheed Martin, no Estoril estão também empresas como a sueca Saab ou a francesa Airbus, todos concorrentes diretos àquele que deverá ser o maior contrato militar de sempre em Portugal, e que decidirá a compra dos novos caças para a Força Aérea.

O acordo agora assinado envolve uma das maiores empresas mundiais da área aeroespacial e a ETI, uma pequena empresa que pertence ao Estado português, mas que tem provas dadas numa área muito específica.

De resto, este já não é o primeiro memorando que a Lockheed Martin assina com entidades portuguesas com vista à participação na indústria nacional nos projetos do gigante norte-americano, sendo que há um especialmente em vista.

Falamos dos caças F-35, atualmente em competição direta com os suecos Gripen e com os Eurofighter Typhoon, que se são desenvolvidos num consórcio europeu.

Esta quinta-feira houve tempo para a Lockheed Martin apresentar o seu avião, o único considerado de quinta geração, e que tem estado no ativo na guerra dos Estados Unidos contra Israel.

A empresa norte-americana, como as outras, pretende vender o seu projeto a Portugal, num negócio que pode ultrapassar os cinco mil milhões de euros.

A Força Aérea já deixou claro que prefere o F-35, já que o considera o avião mais avançado e adequado às suas necessidades, mas tanto Airbus como Saab oferecem ao Estado português algo muito importante: a participação alargada em projetos tecnológicos de âmbito europeu.

A decisão final será sempre política, cabendo ao Governo a opção por um dos três projetos.