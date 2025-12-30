Dois F-16 da Força Aérea vão despedir-se de 2025 nos céus de Portugal

Da Figueira da Foz a Bragança, de Lisboa a Faro, duas aeronaves vão sobrevoar várias regiões de Portugal no último dia do ano
Dois caças F-16 da Força Aérea vão sobrevoar várias regiões de Portugal continental esta quarta-feira, a partir das 10 horas, para assinalar o final do ano e desejar um Bom Ano Novo à população.
Em comunicado, a Força Aérea explica que aproveita estas passagens aéreas para realizar as últimas horas de voo de treino de 2025, "essenciais à manutenção das qualificações e da proficiência operacional dos seus militares".
Segundo a Força Aérea, esta atividade reforça, também, "o permanente compromisso com a salvaguarda da integridade do território nacional, através do cumprimento das missões de vigilância, policiamento e defesa aérea".
As rotas das duas aeronaves poderão sofrer alterações em função das condições meteorológicas ou condicionantes operacionais, mas se tudo correr bem estes serão os pontos de passagem e as respetivas horas:
A norte:
- Figueira da Foz - 10:03
- Coimbra - 10:07
- Aveiro - 10:13
- Porto - 10:21
- Viana do Castelo - 10:28
- Braga - 10:33
- Chaves - 10:42
- Bragança - 10:49
- Vila Real - 10:57
- Viseu - 11:05
- Guarda - 11:12
- Leiria - 11:30
A sul:
- Santarém - 10:08
- Lisboa - 10:15
- Setúbal - 10:19
- Sines - 10:25
- Portimão - 10:35
- Faro - 10:42
- Beja - 10:53
- Évora - 11:00
- Estremoz - 11:04
- Portalegre - 11:11
- Castelo Branco - 11:18
- Leiria - 11:30