Dois F-16 da Força Aérea vão despedir-se de 2025 nos céus de Portugal

CNN Portugal , MJC
30 dez 2025, 17:34
F-16 da Força Aérea Portuguesa. FAP

Da Figueira da Foz a Bragança, de Lisboa a Faro, duas aeronaves vão sobrevoar várias regiões de Portugal no último dia do ano

Dois caças F-16 da Força Aérea vão sobrevoar várias regiões de Portugal continental esta quarta-feira, a partir das 10 horas, para assinalar o final do ano e desejar um Bom Ano Novo à população.

Em comunicado, a Força Aérea explica que aproveita estas passagens aéreas para realizar as últimas horas de voo de treino de 2025, "essenciais à manutenção das qualificações e da proficiência operacional dos seus militares".

Segundo a Força Aérea, esta atividade reforça, também, "o permanente compromisso com a salvaguarda da integridade do território nacional, através do cumprimento das missões de vigilância, policiamento e defesa aérea".

As rotas das duas aeronaves poderão sofrer alterações em função das condições meteorológicas ou condicionantes operacionais, mas se tudo correr bem estes serão os pontos de passagem e as respetivas horas:

A norte:

  • Figueira da Foz - 10:03
  • Coimbra - 10:07
  • Aveiro - 10:13
  • Porto - 10:21
  • Viana do Castelo - 10:28
  • Braga - 10:33
  • Chaves - 10:42
  • Bragança - 10:49
  • Vila Real - 10:57
  • Viseu - 11:05
  • Guarda - 11:12
  • Leiria - 11:30

A sul:

  • Santarém - 10:08
  • Lisboa - 10:15
  • Setúbal - 10:19
  • Sines - 10:25
  • Portimão - 10:35
  • Faro - 10:42
  • Beja - 10:53
  • Évora - 11:00
  • Estremoz - 11:04
  • Portalegre - 11:11
  • Castelo Branco - 11:18
  • Leiria - 11:30

 

Temas: F-16 portugueses F-16 Portugal Força Aérea Pilotos portugueses

