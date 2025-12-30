Dois F-16 da Força Aérea vão despedir-se de 2025 nos céus de Portugal

30 dez 2025, 17:34

Da Figueira da Foz a Bragança, de Lisboa a Faro, duas aeronaves vão sobrevoar várias regiões de Portugal no último dia do ano

Dois caças F-16 da Força Aérea vão sobrevoar várias regiões de Portugal continental esta quarta-feira, a partir das 10 horas, para assinalar o final do ano e desejar um Bom Ano Novo à população.

Em comunicado, a Força Aérea explica que aproveita estas passagens aéreas para realizar as últimas horas de voo de treino de 2025, "essenciais à manutenção das qualificações e da proficiência operacional dos seus militares".

Segundo a Força Aérea, esta atividade reforça, também, "o permanente compromisso com a salvaguarda da integridade do território nacional, através do cumprimento das missões de vigilância, policiamento e defesa aérea".

As rotas das duas aeronaves poderão sofrer alterações em função das condições meteorológicas ou condicionantes operacionais, mas se tudo correr bem estes serão os pontos de passagem e as respetivas horas:

A norte:

Figueira da Foz - 10:03

Coimbra - 10:07

Aveiro - 10:13

Porto - 10:21

Viana do Castelo - 10:28

Braga - 10:33

Chaves - 10:42

Bragança - 10:49

Vila Real - 10:57

Viseu - 11:05

Guarda - 11:12

Leiria - 11:30

A sul: